Entscheide, wer das beste Argument für den legendären Kochkurs hat!

Es ist so weit, das grosse Schlemmer-Voting für den exklusiven Kochkurs «Typisch Bernerisch» mit Chefmetzger Gérard Bigler und Kochprofi Florina Manz startet. Du entscheidest, wer das beste oder ausgefallenste Argument für den Kochkurs hat.

Lasst die Suche nach dem wahren und einzigen Kochlaien beginnen!

Nur wer das beste, mitreissenste oder ausgefallenste Argument für die Teilnahme am Kochkurs «Typisch Bernerisch» liefert, erhält einen der begehrten Plätze. Deshalb treten jetzt die besten Argumente im grossen „This or That“-Duell gegeneinander an – und du hast die Wahl!

Klick dich durch die Argumente der Kochlaien und Fleischliebhaberinnen und entscheide, wer von ihnen verdient hat, den Kochkurs «Typisch Bernerisch» mit Metzgermeister Gérard Bigler und Kochprofi Florina Manz vom Magazin «Geniessen» zu besuchen.

Wer am meisten Stimmen von der watson community erhält, darf im Februar zum exklusiven Kochkurs reisen.

Und wie immer gilt: Lass dich beim Durchklicken von den pro-bernerisch Argumenten inspirieren. Wer weiss, vielleicht kochst du morgen Abend eine währschafte Berner Platte oder du versuchst dich am Suure Mocke – dem legendären, in Rotwein-Essig-Beize marinierten, langsam gegarten Braten.

Übrigens: Auf der Seite der Metzgerei Bigler findest du unzählige feine Berner Fleischrezepte von eigens kreierten Spezialitäten wie dem Bigler Seeländer-Cordon Bleu bis zum Seeländer-Mood-Pot und der Bauernknacker-Rösti.