bild: Valais/Wallis Promotion - Bruno Augsburger

Promotion

Zu viel Wallis: Gletscher, Wein und Naturtrails

Grandiose Natur, Genuss und jede Menge Überraschungen: Das Wallis zieht 2026 alle Register. Wer den grössten Gletscher der Alpen von oben bestaunen, danach Walliser Wein in der Altstadt von Sion degustieren und am nächsten Tag auf Biketrails in Saas-Grund brettern will, ist hier goldrichtig. Vom mittelalterlichen Pilgerweg über den Grossen St. Bernhard bis zur Rodelbahn Feeblitz: Das Wallis ist eine Region, die man einfach nicht in eine Schublade stecken kann.

Riederalp, Bettmeralp

Eindrucksvoll: der Grosse Aletschgletscher

Mit einer Länge von rund 20 Kilometern ist der Grosse Aletschgletscher der grösste Gletscher der Alpen – ein Naturwunder von beeindruckender Dimension. Fun Fact: Würde man den gesamten Eisriesen abschmelzen, könnte jeder Erdenbürger 3,5 Jahre lang täglich mit einem Liter Wasser versorgt werden. Eindrücklich, einzigartig und absolut einen Ausflug wert. Am besten geniesst man den Panoramablick auf den Eisriesen von den Aussichtsgipfeln Moosfluh, Bettmerhorn und Eggishorn.

Bild: aletscharena.ch / marco schnyder

Bellwald

7-Seen-Wanderung

Bellwald, ein sonniges Bergdorf im Oberwallis auf 1600 m, ist wie gemacht für Familien: Mit der Sesselbahn geht’s hinauf zu Alpwiesen und Aussichtspunkten, wo Kinder genug Platz zum Toben haben. Ein Highlight im Sommer ist die 7-Seen-Wanderung: ein Panoramaabenteuer vorbei an Bergseen und entlang einer Suone – ideal für Picknick und ein Fussbad im kühlen Wasser. Rund ums Dorf warten Holzhäuser, Themenwege und Spielplätze – immer mit Alpenblick und ganz oben mit Blick auf die Gommer Gipfel.

bild: Bellwald Tourismus

Orsières

Am Gipfel der Via Francigena

Sigerich, Erzbischof von Canterbury, notierte im Jahr 990 auf dem Rückweg von Rom all seine Etappen zwischen Canterbury und Rom – der Pilgerweg ist heute unter Via Francigena bekannt. Die Schweizer Etappe zwischen Bourg-St-Pierre und dem Grossen St. Bernhard ist vielleicht die symbolträchtigste. Dieser Pass ist der höchste Punkt der Via Francigena und war schon zur Römerzeit eine Alpenüberquerung. Ebenso bekannt sind die Bernhardinerhunde, mit denen man beim Besuch des Passmuseums Bekanntschaft schliessen kann.



Tel. 027 775 23 81

saint-bernard.ch/via-francigena

Informationen:Tel. 027 775 23 81

bild: Au Pays du St-Bernard

Kreuzboden - Saas-Grund

Wo auch Bikefans auf ihre Kosten kommen

Oberhalb Saas-Grund befindet sich das perfekte Sommerziel für alle Bikefans. Hier warten abwechslungsreiche Trails mit Flow, technische Passagen und genussvolle Panoramaabfahrten mit beeindruckender Aussicht auf die Viertausender. Mit der Bergbahn geht es bequem zum Startpunkt, oben laden natürlich Sonnenterrasse und Restaurant zur Stärkung ein. Auch Familien finden ideale Routen und viel Fahrspass in sicherem Gelände sowie im «Bike Skills Park». Die Fahrt auf Hohsaas/Kreuzboden ist ab der 1. Übernachtung im Saastal inklusive.



Tel. 027 958 18 58

www.saas-fee.ch

Informationen:Tel. 027 958 18 58

bild: Saastal Tourismus AG

Ovronnaz

Tour de Saille: zwischen Tradition und Auszeit

Die Alp Saille wurde bis 1972 als Sommeraufenhalt des Viehs aus der Umgebung genutzt. Danach wurde der Betrieb aus Gründen des Trinkwasserschutzes eingestellt. Heute ist er ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen. Direkt von der Station aus stehen zwei Rundwege zur Auswahl, um das kleine Paradies zu entdecken.

bild: Samuel Romeira

Sion/Sitten

Kulinarisch durch die Kantonshauptstadt

Auf dieser «Sion Wine Tour» taucht man ein in die Kultur und Geschichte der Kantonshauptstadt. Mit einer begleiteten Führung geht es durch die Altstadt, wo man fünf Weine von Sion degustiert, einen Teller mit Walliser Spezialitäten kostet und historische Stätten (Plantaplatz, Hexenturm, römische Bäder) entdeckt. Ab zwei Personen. Für Gruppen ab 10 Personen besteht die Möglichkeit, den Besuch privat zu gestalten. Ganzjährig möglich mit drei Startmöglichkeiten pro Tag (10.00, 15.15 oder 17.00 Uhr), von Montag bis Samstag, Reservierung erforderlich. Dauer: 2 Std. CHF 59.– pro Person

bild: Cguanzini photographie

Lauchernalp–Wiler

Wandern mit der Kugel in der Hand

Nicht nur Kinder lieben diese abwechslungsreiche Wanderung. Der Kugelweg führt von der Lauchernalp durch den erfrischenden «Baanwald» hinab nach Wiler. Entlang der rund fünf Kilometer langen Route warten zehn originelle Kugelbahnen, welche lokal produziert wurden und somit eine einzigartige Note in die etwa 1,5-stündige Wanderung einbringen. Die Holzkugeln können an verschiedenen Standorten zum Preis vom CHF 5.00 pro Kugel erworben werden.

bild: Lötschental Marketing AG

Saas-Fee

Rodelbahn Feeblitz: rasantes Vergnügen

Die Rodelbahn Feeblitz in Saas-Fee sorgt für Action und Spass für die ganze Familie. Auf der spektakulären Strecke geht es mit Tempo durch Kurven, Wellen und Tunnels talwärts, während die beeindruckende Bergkulisse stets im Blick bleibt. Kleine und grosse Abenteurer kommen auf ihre Kosten.

Tipp: Gleich daneben befindet sich der neue Seilpark Abenteuerland



Tel. 027 958 18 58

www.saas-fee.ch

Informationen:Tel. 027 958 18 58www.saas-fee.ch

bild: Saastal Tourismus AG

Martigny

Gourmet-Suchspiel

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen – bei dieser Rallye müssen Rätsel gelöst werden, um einen Picknickkorb zu füllen. Verschiedene Geschäfte haben sich hierzu zusammengeschlossen, um eine einzigartige und originelle Unterhaltung zu bieten. Teilnehmende kaufen eine Tasche, in der sich das notwendige Material für die Durchführung dieser Rallye befindet. Mittels Rätsel oder Spiel werden die Adressen der Geschäfte ermittelt, um dort im Anschluss ein regionales Produkt zu erhalten.



Tel. 027 720 49 49, www.martigny.com/suchspiel

Informationen:Tel. 027 720 49 49, www.martigny.com/suchspiel

bild: Martigny Tourisme

Belalp – Blatten

Rundwanderung mit einmaliger Aussicht

Das Foggenhorn auf 2569m ist ein echter Geheimtipp für alle, die hoch hinaus möchten – belohnt mit einer spektakulären Aussicht auf die Belalp und den grossen Aletschgletscher. Schon kurz nach dem Start bei der Bergstation Belalp zeigt sich das Ziel. Der Weg führt vorbei an alpiner Landschaft, über kleine Brücken und sanfte Höhenzüge stetig bergauf. Schritt für Schritt rückt der Gipfel näher, bis man nach rund 2,5 Stunden oben angekommen ist. Auf dem Foggenhorn wartet ein Panorama, das einem den Atem verschlägt.

Informationen:

Tel. 027 921 60 40 www.belalp.ch

