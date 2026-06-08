bild: schweiz tourismus

Promotion

Tropfsteinhöhlen, Trampolinparks und träumende Kunst: Zug ist mehr als Steuern

Zug verbindet urbanes Lebensgefühl mit naturnaher Idylle – und präsentiert sich 2026 von seiner abwechslungsreichsten Seite. Im trendigen Freiruum trifft Foodkultur auf Sport und Events, während das Kunsthaus Zug mit der poetischen Ausstellung «Träumende Dinge» internationale Kunstgrössen in den Dialog bringt. Wer die Natur sucht, findet sie gleich vor der Tür – beim Höhlenspektakel der Höllgrotten, auf dem idyllischen Ägerisee oder bei einer Wanderung durch das wildromantische Lorzentobel.

Zug

Freiruum – Sport, Genuss, Unterhaltung

Freiruum ist der angesagte Treffpunkt in Zug für Genuss, Bewegung und Erlebnisse – auf über 11’500 m². In der Markthalle sorgen 15 abwechslungsreiche Foodstände, trendige Bars und eine hauseigene Kaffeerösterei für kulinarische Vielfalt. Workshops, eine grosse Sporthalle mit Trampolinpark und ein Indoor-Kinderspielplatz sorgen für Action. Der Freiruum ist auch die ideale Location für private Feiern und Business-Events.

Bild: Genossenschaft Migros Luzern / Einkaufscenter Zugerland

Oberägeri

Eine Oase am Ägerisee

Das idyllische Hotel Ländli liegt eingebettet zwischen See und Wald und ist eine wahre Oase der Erholung. Hier erwartet einen eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten: Entspannen im Wellnessbereich mit Hallenbad, Jacuzzi, Sauna und Fitnessraum oder Baden im See am privaten Seezugang mit Strandbereich. Aktive Gäste kommen ebenfalls auf ihre Kosten – ob beim Rudern, Kanufahren oder dem SUP auf dem See oder bei einer Erkundungstour mit den hoteleigenen E-Bikes.

bild: Hotel und Seminarhaus Ländli

Zug

«Träumende Dinge» im Kunsthaus Zug

Erstmals zeigt das Kunsthaus Zug die Sammlungsausstellung «Träumende Dinge» mit internationalen Positionen von Heidi Bucher, Miriam Cahn und Meret Oppenheim im Dialog mit Zentralschweizer Künstlerinnen u. a. Hannah Villiger und Irma Ineichen. Die Ausstellung eröffnet poetische Resonanzräume zwischen Traum und Wirklichkeit sowie Körper und Objekten. Zudem läutet das Zuger Strandbad die Badesaison mit neuen Arbeiten des japanischen Künstlers Tadashi Kawamata ein. Träumende Dinge: 13. 6. – 27. 9. 2026

bild: Kunsthaus

Baar

Unterirdischer Zauber

Im wildromantischen Lorzentobel geht es in die Unterwelt. Die Höllgrotten zeigen 6000 Jahre alte Tropfsteinhöhlen, mit modernster LED-Beleuchtung inszeniert. Kleine Seen, Stalagmiten und Stalaktiten bilden das unterirdische Zauberreich. Im kindergerechten, informativen Audioapp erzählt das listige «Höllgrottetüüfeli», wie es einst zur Höhlenbildung kam. Das nahe gelegene Restaurant Höllgrotten lädt zum Verweilen ein. Natürlich kann man im Lorzentobel auch wunderbar wandern gehen.