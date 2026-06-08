bild: Wiege der Schweiz

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Rütlischwur war gestern: Warum die Urschweiz heute mehr denn je begeistert

Majestätische Berge, glitzernde Seen und ein Programm, das keine Wünsche offenlässt: Die Zentralschweiz präsentiert sich 2026 von ihrer vielseitigsten Seite. Von schwebenden Tree Tents auf dem Pilatus über Yoga-Festivals am Seeufer bis zur entspannten Dampfschifffahrt auf dem Vierwaldstättersee – hier findet jeder seine perfekte Auszeit. Gross und Klein, Abenteurer und Ruhesuchende: Diese Region hat für alle das Richtige.

Vierwaldstättersee

Unterwegs auf dem Waldstätterweg

Der Waldstätterweg (Routennummer 98) führt in sieben Tagesetappen entlang des Vierwaldstättersees und verbindet Natur, Kultur und Schweizer Geschichte. Die Route führt zu historischen Orten durch abwechslungsreiche Landschaften und verläuft über Uferpromenaden und Bergwanderwege. Unterwegs eröffnen sich immer wieder neue Perspektiven, etwa am Bürgenstock, am Renggpass oder auf der Rütliwiese. Eine Fahrt mit dem Dampfschiff rundet einen Ausflug perfekt ab.



Tel. 041 874 80 00

www.wiegederschweiz.ch/erlebnisse/wege/waldstaetterweg

Informationen:Tel. 041 874 80 00

Bild: Wiege der Schweiz

Rigi Kaltbad

Wellness mit Weitblick

Hoch über dem Vierwaldstättersee erwartet einen im Mineralbad Rigi Kaltbad pure Entspannung inmitten alpiner Natur. Das von Mario Botta entworfene Bad verbindet moderne Architektur mit regionalem Gestein und bietet Innen- und Aussenbecken mit spektakulärer Aussicht. Ob nach einer Wanderung oder als Tagesausflug – Ruhe, Wärme und einzigartige Bergmomente tun jedem gut.



Tel. 041 397 04 00

Informationen:Tel. 041 397 04 00 www.aquaspa.ch/de/mineralbad-rigi

bild: Mineralbad Rigi

Küssnacht

Abenteuer in den Bäumen

Klettern mit Panorama: Durch Baumwipfel schweben, Hindernisse meistern und den Blick auf den Vierwaldstättersee geniessen. Der Seilpark Rigi bietet neun Parcours in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Hängebrücken, schwingende Baumstämme und schmale Seilpassagen sorgen für Abwechslung. Eine Zipline mit Aussicht und eine 20 Meter hohe Kletterschlange bieten besondere Highlights.



Tel. 033 224 07 04

Informationen:Tel. 033 224 07 04 www.outdoor.ch/de/outdoor-experience/seilpark-rigi

bild: Outdoor Switzerland AG

Urnersee

Fjordähnliche Landschaft trifft auf Schweizer Geschichte

Der Urnersee zählt zu den eindrucksvollsten Abschnitten des Vierwaldstättersees. Zwischen Brunnen und Flüelen entfaltet sich eine fjordähnliche Landschaft mit steilen Ufern, markanten Felsformationen und geschichtsträchtigen Orten, die eng mit der Entstehung der Schweiz verbunden sind. Ob entspannte Rundfahrt, Frühstück oder Mittagessen an Bord, wahlweise kombiniert mit einem Bergausflug: Auf dem Urnersee verbinden sich Natur, Genuss und Urschweiz zu einem besonders intensiven Erlebnis – am besten erlebt man ihn mit der Urnersee-Tageskarte.

bild: Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV)

Vitznau

Genuss mit Privatstrand und Rivierafeeling

Der «Vitznauerhof» am Vierwaldstättersee bietet seit 125 Jahren unvergessliche Ferien. In den Restaurants «Inspiration» und «Sens» geniessen Gäste eine raffinierte Küche und einen atemberaubenden Blick auf See und Berge. Wer das länger geniessen möchte, bucht sich im Hotel ein und entspannt im 900 m² grossen Spa-Bereich – pure Erholung.

bild: Hotel Vitznauerhof

Sattel

Spass für die ganze Familie

Mit der weltweit ersten Drehgondelbahn geht es auf den Familienberg Sattel. Ein Highlight ist die 374 m lange Hängebrücke «Skywalk», die rund 60 Meter über dem Lauitobel schwebt und beeindruckende Ausblicke bietet. Für Action sorgen Rodel- und Tubingbahn sowie Hüpfburgen und Trampoline. Kleine Entdecker kommen auf Rondos Rätselpfad oder dem Erlebnisweg Geissä Wäg auf ihre Kosten – ein abwechslungsreicher Ausflug für jedes Alter.



Tel. 041 836 80 80

www.sattel-hochstuckli.ch

Informationen:Tel. 041 836 80 80

bild: Remo Inderbitzin

Schwyz

Eintauchen in die Schweizer Geschichte

Die Schweizer Geschichte beginnt ... wo eigentlich? Auf dem Rütli? Mit dem Bundesbrief? Oder erst mit der Bundesverfassung von 1848? Das Bundesbriefmuseum beantwortet all diese Fragen und erklärt, was auf dem Gebiet der Schweiz im Mittelalter geschah. Doch gibt es nicht nur Historisches, sondern es werden auch Geschichten erzählt: was es mit dem Rütlischwur auf sich hat, warum die Figur Wilhelm Tell so wichtig ist und welche Bedeutung der Bundesbrief von 1291 hat.

bild: Bundesbriefmuseum Schwyz

Fronalpstock

Das Leben der Älpler

Luäg uf d Alp – der Fronalpweg bietet spielerische Einblicke in das Leben der Älpler auf dem Stoos sowie deren Traditionen und Rituale. Der Erlebnisweg startet auf dem Fronalpstock und führt an neun Stationen und aussichtsreichen Rastplätzen entlang ins Bergdorf Stoos. Stetiger Begleiter: eine Holzkugel für die zahlreichen Spiele und Kugelbahnen. Damit ist der Fronalpweg perfekt für Familien mit Kindern. Passend dazu fahren Kinder mit einer Junior- oder Kinder-Mitfahrkarte gratis mit allen Anlagen auf dem Stoos.

bild: Beat Brechbühl

Buochs–Ennetbürgen

Die Stille auf dem Wasser

Direkt am Waldstätterweg gelegen, erwarten einen besondere Momente auf dem Wasser. Ob mit dem SUP über den glitzernden See gleiten, beim Wakeboarden den Adrenalinkick suchen oder gemütlich mit dem Kanu unterwegs sein – auf dem Vierwaldstättersee findet jeder sein unvergessliches SeeErlebnis. Und zum Pausieren locken entlang der Uferpromenade gemütliche Restaurants und Spielplätze zum Entspannen.



Tel. 078 635 24 14

Informationen:Tel. 078 635 24 14 www.seemeile.net

bild: Tourismus Buochs-Ennetbürgen

Weg der Schweiz

Die «Wiege der Schweiz» erkunden mit Kombiticket

Mit dem Treno Gottardo geht es nach Brunnen. Auf der Wanderung entlang dem «Weg der Schweiz» am Urnersee warten schöne Ausblicke, historische Ortschaften und der neue Erlebnistunnel Harderband zwischen Bauen und Isleten, der den Weg mit verschiedenen Inszenierungen auf besondere Weise erlebbar macht. Im Angebot enthalten sind die An- und Rückreise mit dem Treno Gottardo, eine Schifffahrt auf dem Urnersee von Brunnen nach Bauen sowie genussvolle Extras und Freizeitspass.



Tel. 058 580 77 77



Informationen:Tel. 058 580 77 77 www.unterwegs.sob.ch/de/stories/weg-der-schweiz