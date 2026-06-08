bild: Ascona - Switzerland Tourism - foto Nico Schaerer

Promotion

Sonne, Weltklasse und Lama-Trekking: Das Tessin hat 2026 richtig Bock

Sonne, Kultur und Genuss am Lago Maggiore: Ascona-Locarno überrascht 2026 mit einem neu aufgestellten Klassikfestival, preisgekrönter Küche und aufregenden Outdoor-Abenteuern. Das zum «Schweizer Dorf des Jahres» gekürte Ascona verbindet mediterranes Flair mit frischen Erlebnissen wie Lama-Trekking, Bike-Trails und spannenden Stadtouren. Ein Reiseziel, das Kulturliebhaber, Geniesser und Aktivurlauber gleichermassen begeistert.

Ascona

Klassik neu erleben

Neuer Name, neues Kapitel: Aus den Settimane Musicali wird classicAscona. Mit einem frischen Konzept und dem neuen künstlerischen Leiter Christoph Müller beginnt eine neue Ära für das traditionsreiche Festival. Vom 18. September bis 10. Oktober 2026 begeistern internationale Stars wie Cecilia Bartoli und Sol Gabetta das Publikum – ein musikalisches Erlebnis auf höchstem Niveau.

Bild: foto Roberto Barra

Domodossola – Locarno

Auf Schienen durch die Sonnenstube

Einsteigen und geniessen: Ascona-Locarno macht Reisen für alle möglich. Als Teil der Grand Train Tour of Switzerland, die dieses Jahr ihr 10-Jahr-Jubiläum feiert, verbindet die Vigezzina-Centovalli-Eisenbahn Domodossola und Locarno auf besonders eindrucksvolle Weise. Neue, komfortable Züge und barrierefreie Angebote ermöglichen entspanntes Reisen durch wilde Täler und malerische Dörfer.

bild: Domodossola-Locarno - FART - foto Sara Daepp

Ascona

Geschichten aus Ascona

Die bunte Seepromenade, charmante Restaurants, stilvolle Boutiquen und der mediterrane Charme machen Ascona zu einem bekannten Bijou. 2025 wurde der Ort am Lago Maggiore zum «Schweizer Dorf des Jahres» gekürt. Ab September lädt eine neue spannende Tour zu einem Abenteuer ein – begleitet von historischen Persönlichkeiten, entdeckt man die Geschichte des Ortes auf lebendige Weise.

bild: Ascona - Switzerland Tourism - foto Nico Schaerer

Ascona-Locarno

Kein Tessin ohne ein Glas Wein …

Der Wein hat im Tessin und in Ascona-Locarno eine lange Tradition – lokale Weine entstehen mit viel Leidenschaft und von generationengeprägtem Wissen. Ob bei Degustationen direkt beim Winzer oder an Veranstaltungen – Genuss wird im Tessin zum Erlebnis. Auch Ticinowine spielt dabei eine wichtige Rolle: Neben der Durchführung von Events macht die Organisation die qualitativ hochstehenden Tessiner Weine von über 250 angeschlossenen Produzenten über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt.

bild: Cantina alla Maggia

Monti Motti

Neue Abenteuer für Fahrradbegeisterte

Auf Fahrradfans warten neue Abenteuer. Während Mountainbiker auf dem Monti Motti Bike Trail technisch anspruchsvollen Fahrspass mit spektakulären Ausblicken auf den Lago Maggiore erleben, begeben sich Bikepacker mit Ticino Traverso auf ein grosses Abenteuer quer durch das Tessin – von Süd nach Nord. Ob mit dem Gravel- oder dem Mountainbike: Auf dem Sattel entdeckt man versteckte Ecken des Tessins, die nur wenige kennen.

bild: Alessio Pizzicannella

Gambarogno

Entschleunigt unterwegs mit dem Lama

Lama-Trekking im Gambarogno ist ein besonderes Erlebnis für Gross und Klein. Im gemächlichen Tempo der Tiere führt der Weg durch eine zauberhafte Landschaft mit Blick auf den Lago Maggiore. Die flauschigen Begleiter tragen nicht nur das Gepäck, sondern helfen auch, den Alltag hinter sich zu lassen und die Natur bewusst zu geniessen.

bild: Lama Trekking Gambarogno

Ascona-Locarno

Rätsel, Spass und Abenteuer

Ob knifflige Rätsel, mysteriöse Fälle oder spielerisches Entdecken: In Ascona-Locarno wird die Region zum Abenteuer. In Brissago wartet ein neuer Escape-Room, auf den Brissago-Inseln eine spannende Schatzsuche für die ganze Familie. Und mit Foxtrail GO wird auch Locarno zum interaktiven Spielfeld.

bild: Alessio Pizzicannella

Ascona-Locarno

Bühne frei für grosse Kochkunst

Die gehobene Küche am Lago Maggiore ist längst bekannt. Marco Campanella («La Brezza», Hotel Eden Roc, Ascona) wurde 2025 zum «Koch des Jahres» gekürt und 2026 erneut mit 19 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet. Auch Reto Brändli («Ecco», Giardino Ascona) überzeugt mit 18 Punkten – und das «Giardino Ascona» hat doppelten Grund zur Freude: Es feiert dieses Jahr sein 40-Jahr-Jubiläum. Mit Kira Ghidoni (Osteria Bisnona, Contone) zeigt sich eine neue Generation kreativer Küchenstars. Eine einzigartige Inspiration liefert zudem Pionier Pietro Leemann mit seiner pflanzenbasierten Haute Cuisine in der Osteria Giardino Bordei.

bild: Angelita Bonetti - Studio Alma

Ascona-Locarno

Startschuss für einen neuen Laufevent

Laufbegeisterte aufgepasst! Vom 6. bis 7. März 2027 findet erstmals der Generali Run The Sun statt. Der Frühling bietet ideale Bedingungen für einen Marathon – milde Temperaturen und viel Lust auf Bewegung draussen in der Frühlingssonne. Die panoramareiche Strecke entlang des Lago Maggiore macht die 42,195 km zu echten Genussmomenten. Wem die volle Distanz zu lang ist, kann eine kürzere Strecke wählen. Man kann sich bereits anmelden, um bei der Premiere dabei zu sein.

bild: Fabio Balassi

Gambarogno

Kunst, die den See zum Leuchten bringt

Wenn sich Kunst und Natur begegnen: Die Outdoor-Ausstellung «Gambarogno Arte 26» bringt die spektakulären Edelstahlskulpturen des albanischen Künstlers Helidon Xhixha unter dem Motto «Sul lago luccica» an den Lago Maggiore. Von Gambarogno bis über den See verteilt entstehen eindrucksvolle Begegnungen zwischen Licht, Landschaft und Kunst – ein Erlebnis unter freiem Himmel.