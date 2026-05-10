Tonnenweise Käse im Maison du Gruyère. bild: UFT/FTV

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Guck dreimal hin: Diese Gruyère-Museen lassen dich staunen

Schloss Greyerz, La Maison du Gruyère und Maison Cailler: Ein Trio voller spannender Exponate lädt zur sommerlichen Erkundungstour.

Nein, den Kompass und die Siebenmeilenstiefel kannst du heute getrost in der Garderobe lassen. In der Destination La Gruyère lassen sich nämlich gleich mehrere Kulturschätze heben, ohne ins Schwitzen zu geraten. Es genügt, die Augen offenzuhalten und den Flanier-Modus zu aktivieren – diese Ausstellungen sind nur wenige Minuten voneinander entfernt und ziehen dich jedes Mal auf andere Weise in ihren Bann.

Die Burg der Künstler

Bereit für edle Fresken und glänzendes Holzparkett? Der Museumsreigen beginnt im Schloss Greyerz. Gegründet im 13. Jahrhundert, zeigt sich der Bau indes alles andere als altbacken. Schliesslich fungierte die Burg einst als Künstlerkolonie, und das kreative Echo hallt noch heute nach: Das zeigt unter anderem die Sonderausstellung «Glitching Doping Breathing» von Luca Mattenberger. Noch bis am 7. Juni lässt er die Beziehungen zwischen Körper, Geist und Maschine spielen und schafft damit Installationen und Werke, die zum Nachdenken anregen.

Malerisch gelegen: Schloss Greyerz. bild: UFT/FTV

Laib um Laib präsent

Vom Nachdenken zum Vorkosten: Ein Haus weiter schafft La Maison du Gruyère locker den Spagat zwischen kulinarischer Tradition und Gegenwartsgenuss. Und damit ist nicht gemeint, dass du dich gleich ins Restaurant setzen und eine Rösti mit Gruyère bestellen sollst.

Denn erst einmal ist die Zeit reif, um tief in den Produktionsprozess der legendären Laibe einzutauchen: Bis zu 48 der runden Kolosse stellt das Team in der Schaukäserei täglich her. Noch umfassender informiert Kuh «Cerise» in der interaktiven Ausstellung – und ja, Kostproben liegen dort ebenfalls bereit.

Zum Erbe der Azteken

Kein Fan rezenter Würfelchen? Die Destination La Gruyère lässt auch Schleckermäulern das Wasser im Mund zusammenlaufen: Im Dorf Broc darf der Griff zur Praline im Maison Cailler nicht fehlen. Im Museum zeigt sich dann, dass das vollmundige Erlebnis eine lange Geschichte aufweist. Beleuchtet wird der Glanz der Schokolade von den Kakaozeremonien der Azteken bis zu heutigen Innovationen.

Ein voller Bauch heisst hier übrigens nicht leere Taschen. Denn mit dem Angebot «Explore’n’Rail» gibt es Rabatt sowohl auf die Anreise per Bahn als auch auf den Eintritt ins Maison Cailler.