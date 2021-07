Diese App macht aus dir eine Disneyfigur – erkennst du diese 10 Promis?

Mit einem Klick zur Disney-Figur: Eine neue App ermöglicht es dir, dich in Kürze in eine Cartoon-Figur zu verwandeln. Wir haben die App ein bisschen unter die Lupe genommen.

Haben gewisse Disney-Charaktere es dir in der Kindheit auch so angetan, dass du dich am liebsten in den Film oder die Serie projizieren und ein Teil davon sein wolltest? Mit einer neuen Foto-Edit-App kommst du deinem Kindheitstraum nun ein kleines Stückchen näher.

Was kann die App «Voilà Al Artist»?

Anhand eines Bildes verwandelt dich die App in eine von Pixar inspirierte Figur. Neben 2D- und 3D-Cartoons kannst du deine Fotos auch in Karikaturen oder Charaktere im Renaissance-Stil verwandeln. Die App kommt teils auch mit Hüten und Kopfbedeckungen zurecht.

Die «Umwandlung» ist kostenlos, Werbung musst du jedoch in Kauf nehmen. Die Bildbearbeitungs-App kann auf iPhone und Android verwendet werden.

Was passiert mit meinem Bild nach dem Hochladen?

Gemäss den Datenschutzbestimmungen verwendet die App deine Fotos und Gesichtsmerkmale nur, um ihnen die Resultate zu zeigen. In den Datenschutzerklärungen steht, dass deine Fotos spätestens 48 Stunden nach der letzten Verwendung des Fotos durch die App gelöscht werden.

Die App behält sich jedoch das Recht vor, Nutzungsdaten wie Geräteerkennung oder Verweildauer zu sammeln. Diese Daten können vom Unternehmen unter anderem dazu verwendet werden, die Nutzung zu überwachen und gezielte Werbung anzuzeigen.

Wenn du mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden bist, aber keine Bilder von dir selbst hochladen möchtest, steht dir die «Celebrities»-Funktion zur Verfügung. Dort findest du verschiedene Bilder von Prominenten, die du in Cartoon-Figuren verwandeln kannst.

Das haben wir gleich einmal ausprobiert. Erkennst du diese zehn Promis?

Glänzt nicht nur in ausgefallenen Outfits und Make-up: Lady Gaga.

Leonardo da Vinci ... ähhh DiCaprio mit Bart als Gemälde Cartoon-Figur in einem Renaissance-Film.

Ganz geil! Billie Eilish als Karikatur.

Ed Sheeran als Baby Kinder-Cartoon-Figur.

Die Queen B aus dem 18. Jahrhundert.

Kanye West (lächelnd!!!) als 3D-Cartoon.

Unser Superstar als Superhelden-Karikatur.

Fake News. Das ist Ken! Die Ähnlichkeit fällt mir erst jetzt auf. 😱 Schwachsinn!

Tina Turners gesegnete Haarpracht ist in der App nicht ganz übernommen worden. Die grandiose Umwandlung ihres Mundes macht das aber gleich wieder wett.

Dü, dü, dütütüdüüüü Chihuahua ... DJ BOBO!

Ha, dahinter versteckt sich kein Promi! So würde ich als Cartoon-Figur (oder in einem SimsalaGrimmin-Märchen 😍) aussehen. Den Hintergrund kannst du übrigens auch in der App bearbeiten. bild: voila al artist