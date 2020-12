Quiz

Quiz: Zeichnung oder Foto, siehst du den Unterschied?



Zeichnung oder Foto, siehst du den Unterschied? Bild: fojteflonart.com

Erst letztens habe ich einer Kollegin, welche Kindergärtnerin ist, zur überstandenen Quarantäne eine Flasche Prosecco geschenkt und ihr dazu einen kleinen Brief geschrieben. Aus Freude darüber hat sie den Brief bei sich zu Hause aufgehängt. Als der Freund ihrer Tochter den Brief sah, dachte er aufgrund der Schrift, der Brief sein von einem ihrer Schüler ... Ouch!

Aber ehrlich gesagt habe ich mich schon lange damit abgefunden, dass meine Schrift nicht die schönste ist. Da gibt es andere, die weitaus besser mit Füller, Kugelschreiber oder Bleistift umgehen können.

Bei manchen beschränkt sich das aber nicht nur auf die Kalligrafie, sie sind auch wahre Meister im Zeichnen von realistischen Bildern. So wie der nigerianische Künstler Faranmaye Oladunjoye Junior Teflon. Seine hyperrealistischen Bilder sind kaum von Fotos zu unterscheiden. Oder kannst du es ohne Probleme? Finde es heraus!

Sämtliche Bilder stammen von der Internetseite oder dem Instagramkonto des Künstlers. Den Link gibt es aber erst am Schluss, du willst dir doch keinen Vorteil verschaffen. 😉

Quiz 1. Foto oder Zeichnung? 2. Foto oder Zeichnung? 3. Foto oder Zeichnung? 4. Foto oder Zeichnung? 5. Foto oder Zeichnung? 6. Foto oder Zeichnung? 7. Foto oder Zeichnung? 8. Foto oder Zeichnung? 9. Foto oder Zeichnung? 10. Foto oder Zeichnung? 11. Foto oder Zeichnung? 12. Foto oder Zeichnung?

Hier gehts wie versprochen zu seiner Homepage und hier zu seinem Instagram Konto.

Lust, noch weiterzuspielen?

