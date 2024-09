Holger Rohm riskiert alles – und verzockt sich. Bild: Screenshot RTL

«Wer wird Millionär»-Kandidat verzockt 90'000 Euro bei Religionsfrage – und du?

Zum Abschluss der «3-Millionen-Woche» bei «Wer wird Millionär» hatten elf Kandidaten bei Günther Jauch die Chance, um die bislang noch nicht erreichten drei Millionen zu spielen.

So funktioniert die Spezial-Sendung WWM Drei Tage lang konnten sich die Kandidaten der Quizshow für das Finale qualifizieren – wer es im regulären Spiel schaffte, mindestens 16.000 Euro zu erspielen, der durfte am Donnerstag erneut antreten und dann um eine Summe von drei Millionen Euro spielen.

Währen drei Kandidaten ihre vorherige Gewinnsumme übertreffen konnten, lief es bei Holger Rohm weniger gut.

Der Kandidat aus Bayern, der mit 64'000 Euro den höchsten Gewinn aus den letzten drei Tagen einstrich, nimmt die Chance auf 3 Millionen für 10'000 Euro nochmals an – spielt aber auf Risiko mit vier Jokern, ohne zweite Sicherheitsstufe. Zum Teil holprig, aber erfolgreich beantwortet er die ersten Fragen.

Doch bei der 100'000-Euro-Frage kommt der grosse Absturz. Folgende Religions-Frage wird ihm zum Verhängnis:

«Was wird im 2. Buch Mose ausdrücklich in den Zehn Geboten erwähnt?» Du weisst die Antwort? Spiel hier die ganze Frageleiter:

15 Fragen Holger Rohm verzockt 90.000 Euro Wie weit hättest du es gebracht? Probier es hier!

Rohm ist verunsichert, tippt dann auf Antwort D «Samstag und Sonntag.» Als dann Jauch beginnt, die Zehn Gebote vorzulesen und er seinen Fehler bemerkt, verändert sich die Miene Rohms, sogar Kraftausdrücke fallen mehrfach.

Statt mit mindestens 100'000 Euro nach Hause zurückzukehren, sinds am Schluss «bloss» die vereinbarten 10'000 Euro – plus 1000 Euro aus der ersten Sicherheitsstufe. Rohm setzt also rund 90'000 Euro in den Sand.

Übrigens, weisst du die 100'000-Euro-Frage? Die Antwort findest du oben im Quiz.

Was wird im 2. Buch Mose ausdrücklich in den Zehn Geboten erwähnt? Euphrat und Tigris Bier und Wein Rind und Esel Samstag und Sonntag Abstimmen

