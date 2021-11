QDH: Huber ist wie ein junger Hund im Schnee

Liebe Huberquizzer

Letzte Woche fiel das Huber-Quiz ausserplanmässig aus. Dafür noch ein grosses Sorry. Ich war krank (kein Corona). In dem Sinn fehlt es auch an Material, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Hubini weilt immer noch in den Ferien (wir quizzen ihn per Videochat) und ich hab die halbe Woche verpasst. Der Titel ist natürlich einfach frei erfunden und völlig absurd. Huber wie ein junger Hund. Gnihihi.

Bleibt eigentlich nur der Hinweis auf das andere Quiz, das ich in dieser Woche produzierte. Das Österreicherinnenversteher-Quiz. Wieso dieser Hinweis? Es ist etwa gleich schwierig wie ein durchschnittliches Huber-Quiz. Und wir sind hier ja quasi die anonymen Schwerquizliebhaber.

So, nun aber zu unserer hellsten Kerze und ihren Antworten.

10 Fragen Quizz den Huber QDH #189 Code:

Ha! Auch lustig ist dies:

Quiz