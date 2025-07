Diese 9 Orte leiden wegen Film- und Serien-Fans unter Massentourismus

Mehr «Leben»

Jeden Tag besuchen tausende asiatische Touristen die kleine Gemeinde Iseltwald in Bern. Und dies nur, weil eine Szene der südkoreanischen Serie «Crash Landing On You» dort spielt und sie alle ein Foto auf einem bestimmten Steg am See machen wollen.

Es ist nicht die einzige Location, die durch eine Serie oder einen Film berühmt wurde und Fans regelrecht anzieht.

So führte etwa die «Harry Potter»-Filmreihe zu einem Anstieg des Tourismus um mindestens 50 % an allen britischen Orten, an denen die Franchise gedreht wurde. Und dieses Jahr befürchtet Thailand einen Tourismus-Boom aufgrund der dritten Staffel von «The White Lotus». Besonders kleinere Ortschaften leiden stark unter einem solchen plötzlichen Anstieg von Reisenden. Manche mussten sogar Massnahmen ergreifen, um die Massen in Schach zu behalten.

Das Café aus «Emily in Paris»

In «Emily in Paris» verbringt die Protagonistin Emily besonders viel Zeit in einem Restaurant direkt im Herzen von Paris, wo der charmante Koch Gabriel arbeitet. Dieser hat es den Fans der Netflix-Serie besonders angetan. Nun pilgern als Fans aus aller Welt zum Lokal und stehen Schlange, um Fotos zu machen.

Der Koch Gabriel arbeitet in «Emily in Paris» in diesem kleinen Lokal, das zum Hotspot für Fans wurde. Bild: netflix

Der Lokalbesitzer Valerio Abate erzählte gegenüber der «Daily Mail»: «So viele Frauen kommen vorbei und fragen, ob er [Gabriel] wirklich hier arbeitet. Sie sind enttäuscht, wenn ich ‹nein› sage».

Auch die Französinnen und Franzosen sind von den unzähligen Fans genervt, die die Drehorte besuchen. Mehrere Anbieter haben mittlerweile Touren im Programm, um auf Emilys Spuren durch Paris zu wandeln. Während der Dreharbeiten für die vierte Staffel tauchten etliche Anti-Emily-Graffitis in der Metropole auf.

Maya Bay aus «The Beach»

Weisser Sandstrand und türkisfarbenes Wasser: Maya Bay in Thailand ist wohl einer der berühmtesten Filmspots, der unter Übertourismus leidet. Nach der Veröffentlichung von «The Beach» im Jahr 2000 wurde der Strand schlagartig bekannt und Urlauber strömten zu tausenden dorthin.

Leonardo DiCaprio in «The Beach» (2000). Bild: figment films

Aufgrund des Massentourismus und den daraus negativ resultierenden Folgen mussten die thailändischen Behörden den Strand schon mehrmals für einige Monate schliessen – das letzte Mal im Sommer 2024. Damit sollen die Korallenriffe geschützt und Abfallberge vermindert werden. Pro Jahr besuchen geschätzt 2,5 Millionen Leute die Bucht.

Maya Bay in Thailand. Bild: AP/AP

Ein Strand in Wales nach «Harry Potter»

In «Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1» stirbt Dobby in Harrys Armen. Diese Szene wurde am Freshwater West Beach in Wales gefilmt und führte dazu, dass ganz viele Fans zu besagtem Strand reisten. Doch damit nicht genug: Anstatt einfach Fotos zu machen, hinterliessen die «Harry Potter»-Fans Socken (Dobby erhielt bekanntlich eine Socke, um von seiner Knechtschaft als Hauself befreit zu werden).

Dobby stirbt in Harrys Armen am Strand. Bild: warner bros.

Es wurden so viele Socken an diesem Strand zurückgelassen, dass die Touristenattraktion in ökologische Schwierigkeiten geriet, wie die «New York Times» berichtet. Die Naturschutzorganisation National Trust Wales führte 2022 eine achtmonatige Untersuchung durch und stellte fest, dass «Gegenstände wie Socken, Schmuckstücke und Farbsplitter von bemalten Kieselsteinen in die Umwelt und die Nahrungskette der Meerestiere gelangen und die Tierwelt gefährden könnten».

Mit bemalten Steinen und Socken: Fans errichteten ein Denkmal für Dobby am Freshwater West Beach in Wales. Bild: imago images

«Harry Potter»-Fans werden daher nun aufgefordert, nur noch Fotos des Freshwater West Beach zu machen und keine Gegenstände zu hinterlassen.

Treppe in New York nach «Joker»

Bild: Warner Bros.

In New York ist seit der Veröffentlichung von «Joker» eine Treppe zum Tourismus-Hotspot geworden. Wie auch Joker tanzen Fans auf den Treppen in Bronx herum und stören dabei Anwohnerinnen und Anwohner. Denn für viele ist das der Weg zur Schule oder zur Arbeit.

Um die Besucher zu sensibilisieren, wurde ein Plakat aufgehängt, das die Besucher auffordert, die Nachbarschaft zu respektieren. Denn viele Anwohner haben aufgehört, die Treppe zu benutzen, da sie nicht im Hintergrund der Selfies der Touristen sein möchten. Es kam auch bereits zu Auseinandersetzungen zwischen Anwohnern und Fans.

Hallstatt nach «Frozen»

Obwohl der Artdirector von «Frozen» sagte, dass er von Städten in Kanada und Norwegen inspiriert war, glauben Fans, dass das Königreich Arendelle auf dem österreichischen Ort Hallstatt basiert.

Das Königreich Arendelle in «Frozen». Bild: disney

Die Gemeinde, die rund 700 Einwohner hat, wird jährlich von einer Million Touristen besucht. Diese reisen oft in Bussen an. Während 2014 jährlich knapp 8000 Busse nach Hallstatt fuhren, hat sich diese Zahl bis 2020 verdreifacht. Das führte dazu, dass die Gemeinde die Anzahl Busse limitieren musste und eine Gebühr eingeführt hat.

In Hallstatt leben 737 Menschen (stand 1. Januar 2025), der Ort wird aber jährlich von einer Million Menschen besucht. Bild: imago images

Die Gemeinde musste auch andere Massnahmen wegen des Massentourismus einführen. Kirchen mussten Türsteher einstellen, um zu verhindern, dass Touristen Beerdigungen und Gottesdienste stören. Reisende werden gewarnt, keine Drohnen zu benutzen oder das Gemeindeeigentum zu zertrampeln. Und nachdem 2019 ein Feuer ausgebrochen war, forderte der Bürgermeister Urlauber auf, zu Hause zu bleiben, damit sie die Gebäude reparieren konnten.

Dubrovnik nach «Game of Thrones»

Die Szenen, die in Kings Landing spielen, wurden in der kroatischen Stadt Dubrovnik gefilmt. Eine Untersuchung zeigt: Etwa die Hälfte des Tourismus-Wachstums in den 2010er-Jahren stammt von «Game of Thrones»-Fans.

King's Landing in «Game of Thrones». Bild: hbo

2022 zählte die Stadt in nur acht Monaten einen Rekord an über eine Million Urlauber, die sich die engen Gassen des historischen Zentrums anschauten. Das ist auch ein Problem für Restaurants. Diese stuhlen nämlich hauptsächlich draussen, wo es ohnehin wenig Platz hat.

Ein neues Gesetz soll Abhilfe schaffen. Neue Cafés und Restaurants dürfen Kunden nur noch in Innenräumen empfangen und keine Tische mehr draussen aufstellen.

Über eine Million Touristen sehen sich jährlich das historische Stadtzentrum von Dubrovnik an. Bild: IMAGO IMAGES

Es ist eine Regel, die den neuen Lokalen das Überleben schwierig macht, denn «99 Prozent aller Restaurants operieren im Freien», so der Bürgermeister Mato Frankovic.

Walter Whites Haus aus «Breaking Bad»

Das Haus von Walter White steht in Albuquerque, New Mexico. Bild: Shutterstock

Das Haus von Walter White steht in New Mexiko und wurde zu einer Pilgerstätte für Fans. 2017 erzählte die Tochter des Hausbesitzers, dass jede Woche eine grosse Anzahl «Breaking Bad»-Fans zum Haus kommen, um Fotos zu machen, aber auch Steine vom Grundstück mitzunehmen oder Pizza auf das Dach zu werfen (in Anspielung auf eine berühmte Szene aus der Serie).

Walter White schmeisst Pizza auf sein Dach. Bild: abc

Die Hauseigentümer haben deshalb einen rund zwei Meter hohen Zaun rund um das Grundstück installiert. Doch die Besitzerin hatte genug von den Fans und verkaufte das Haus Anfang des Jahres für vier Millionen US-Dollar.

Das Mörderhaus von «American Horror Story»

Das «Mörderhaus» aus der ersten Staffel der FX-Serie «American Horror Story» war auch ein beliebter Drehort für Serien wie «Buffy the Vampire Slayer», «Bones» und «Law & Order: SVU». Deswegen wurde das Haus, das in Los Angeles steht, zu einem beliebten Touristenspot.

Bild: fx network

Hunderte Fans pilgerten täglich zu diesem Haus und die Hauseigentümer erzählten in einem Interview, dass sie «entsetzt waren, als Horden von Fans kurz nach ihrem Einzug begannen, ihr Grundstück zu belagern». Einige kletterten sogar über Zäune und Wände, um einen besseren Blick auf das Gebäude zu bekommen.

Sie mussten mehrmals die Polizei wegen Einbruchs rufen und sagten aus, dass sie die ehemaligen Besitzer auf Schadenersatz verklagen würden, um einen dauerhaften Zaun oder eine Hecke um das Haus zu errichten.

UNESCO-Welterbe in Irland nach «Star Wars»

Sceilg Mhichíl (deutsch: Skellig Michael) ist eine felsige Insel im Südwesten von Irland, die als Schauplatz für «Star Wars: The Force Awakens» diente. Auf der Insel befinden sich Ruinen eines alten Klosters, die aber vor der Veröffentlichung des Filmes nicht oft besucht wurden, da der Ort nicht einfach zu erreichen ist.

Mark Hamill als Luke Skywalker in Mark Hamill in «Star Wars: The Force Awakens». Bild: disney

Inzwischen sieht das anders aus: Die Boote sind bereits eine Saison im Voraus ausgebucht. Der Massentourismus könnte die empfindlichen frühmittelalterlichen Überreste der Klöster und die berühmten Lebensräume der Vögel in diesem Gebiet gefährden.

Um das von der UNESCO empfohlene «nachhaltige» Niveau zu halten, müsste der Ort seine Besucherzahl um ein Drittel reduzieren. Berichten zufolge besuchten 2018 fast 17'000 Menschen Skellig Michael. Eine Zahl, die deutlich über der von der Welterbeorganisation vorgeschlagenen Obergrenze von 11'000 Besuchern liegt.

Die Boote, die Star-Wars-Fans nach Skellig Michael bringen, sind inzwischen Monate im Voraus ausgebucht – trotz harscher Bedingungen. Bild: imago images

Deshalb wird in Irland nun an einem Plan gearbeitet, um den Tourismus besser an das empfohlene, nachhaltige Niveau anzupassen und gleichzeitig die Wirtschaft des Gebiets nicht drastisch zu beeinträchtigen.

(cmu)

Mehr zum Thema: