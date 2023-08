Slay! Die Auswahl zum Jugendwort des Jahres ist da, Diggah – und sie ist ziemlich goofy

Mehr «Quiz»

Jedes Jahr bietet die Auswahl zum Jugendwort des Jahres einen Realitätscheck, wie gut man mit dem Lingo der Generation TikTok mitreden kann. Nun sind die zehn Kandidaten für das Jahr 2023 da – neben ein paar Neuheiten sind auch paar Evergreens dabei. Wie gut hältst du noch mit den Jungen mit – bist du noch der Babo oder bereits lost? Hier findest du es heraus.

10 Fragen Jugendwort des Jahres 2023 Diese zehn Begriffe sind im Rennen um den Titel – wie gut kennst du sie?

Welches Wort am Ende das Rennen für sich entscheiden wird, steht am 22. Oktober fest. Bis am 20. September kannst du für deinen Favoriten abstimmen – vorausgesetzt du bist zwischen 10 und 20 Jahre alt.

Das Jugendwort des Jahres wird seit 2008 vom Langenscheidt-Verlag gekürt, der seit 2019 zu Pons gehört. Letztes Jahr räumte smash die meisten Stimmen ab – und triumphierte so vor «bodenlos» und «Macher».

(dab)