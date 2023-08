QDH: Wir machen Pause von der Pause

Am 4. August 2023 ist internationaler Tag des Bieres! Hier: 33 Momente, in denen sich jemand ein Bier gönnte

Papa, Mama und Sohn Skarsgård haben einen ultratristen Film gedreht. Abgesehen davon sind sie aber vergnügt. Und im streikgeplagten Locarno ein willkommener Starbesuch.

Der Hollywood-Streik tut, was er tun muss, er legt die Dinge lahm. Und das Filmfestival Locarno ist eins der ersten Festivals, die das zu spüren kriegen. Das geht so: Stargast Riz Ahmed hat verständlicherweise abgesagt; Stargästin Cate Blanchett ebenfalls, beide natürlich schwersten Herzens. Ob die Absage von Deva Cassel, Tochter von Vincent Cassel und Monica Bellucci, damit zu tun hat, weiss niemand, in Hollywood ist sie noch unbekannt; Sandra Hüller hat abgesagt, nicht weil sie Gewerkschaftsmitglied in Amerika ist, sondern weil sie gerade zu viel Arbeit habe; Isabelle Adjani, die mal für Interviews zur Verfügung stand, hatte dann aber doch keine Lust und reiste schnell wieder ab.