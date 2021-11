Du warst ein 90er-Jahre-Fernsehkind? Das kann ja jeder behaupten. Beweise es!

Erkennst du diese Schweizer Hockey-Stadien, wenn du nur ein Bild davon siehst?

Hallo Eishockey-Fan und Stadiongänger! Dieses Quiz ist perfekt auf dich zugeschnitten. All deine Auswärtsfahrten und Pilgerreisen durch die Hockey-Schweiz werden nun belohnt. In diesem Quiz kannst du beweisen, wie gross dein Wissen und deine Erinnerungen an die Stadien noch sind – sofern du dich nach all dem Bier überhaupt noch daran erinnerst.