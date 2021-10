bild: shutterstock

Kennst du die 30 grössten Airlines Europas?

Liebe Quizzticle-Klasse, this is your captain speaking.

Willkommen an Bord unseres neuesten Quizzticles. Gesucht sind Europas grösste Airlines nach Passagierzahlen. Das Ranking haben wir auf Basis der Passagierzahlen von 2019 erstellt – seit der Pandemie sieht alles ein bisschen chaotischer aus.

Bequem wird es trotzdem nicht. Fasten your seat belt, nimm einen Schluck Campari Soda und dann: ready for take off:

So geht's

Zähle die 30 grössten Airlines Europas auf.

Berücksichtigt sind die Passagierzahlen von 2019.

Gefragt sind die einzelnen Airlines, nicht Konzerne.

Du musst die Airlines nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

*Die Angaben stammen von Wikipedia und dem Centre for Aviation (CAPA).

Der Notenschlüssel 26–30 Punkte: 6.0

22–25 Punkte: 5.5

18–21 Punkte: 5.0

14–17 Punkte: 4.5

10–13 Punkte: 4.0

Unter 10 Punkten: Sommerferien gestrichen Nachsitzen