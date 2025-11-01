wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Quiz
Quizzticle

Quiz: Wir erzählen dir 25 Plots – du errätst den Klassiker

Herbstzeit ist Lesezeit.
Herbstzeit ist Lesezeit.Bild: shutterstock
Quizzticle

Bücherwürmer aufgepasst: Wir erzählen den Plot – du errätst den Klassiker

01.11.2025, 12:1801.11.2025, 12:18

Liebe Quizzticle-Klasse,

Es herbstelt draussen, die Tage werden kürzer und wir verbringen mehr Zeit drinnen. Wir kuscheln uns auf die Couch oder in unseren Lieblingssessel, zünden eine Kerze an, links dampft noch der Tee. Rechts liegt ein Buch, das schon lange darauf wartet, gelesen zu werden – doch bisher hat uns die Zeit gefehlt. Jetzt aber ist der perfekte Moment, um sich in Geschichten zu verlieren.

Doch bevor du dein Buch zur Hand nimmst, haben wir eine kleine Herausforderung für dich: Wir erzählen dir 25 Plots aus bekannten Buchklassikern – und du musst erraten, um welchen Titel es sich handelt.

Und so geht's:

  • Nenne 25 Buchklassiker
  • Gib den Originaltitel oder den deutschen Titel an.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
22–25 Punkte: 6,0 – du Star! Über deinen Quizzticle-Erfolg sollte jemand ein Buch schreiben!
18–21 Punkte: 5,5
14–17 Punkte: 5,0
10–13 Punkte: 4,5
6–9 Punkte: 4,0
Unter 6 Punkten: Mach dir einen Tee, zünd dir eine Kerze an und lies mehr Bücher!
Mehr Musik-Quizzticles:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Speed Illustration – Zeichnen unter Zeitdruck
1 / 33
Speed Illustration – Zeichnen unter Zeitdruck
Die Challenge: Zeichne eine Comics-Figur. Dafür hast du zuerst 10 Minuten Zeit. Danach musst du dieselbe Figur in 1 Minute hinkriegen. Und schlussendlich nochmals ... in 10 Sekunden! Illustrator Mark Crilley startete die Challenge im Herbst 2016. Inzwischen haben etliche Künstler nachgezogen ... ... Mehr lesen
quelle: youtube / youtube
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
3
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
4
SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit
5
Kalte Dusche für die Swiss: Jetzt kommt es zum Flotten-Fiasko
Meistkommentiert
1
«Die Millennials werden so viel erben wie keine Generation vor ihnen»
2
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
3
«Du bist kein Demokrat»: Bekannter Klimaaktivist crasht Auftritt von Peter Spuhler
4
Schweizer Unternehmer legt sich mit Tech-Konzernen an – Volksinitiative gegen Fake News
5
Ihr habt das beste Sandwich der Schweiz gekrönt – wir haben es probiert
Meistgeteilt
1
Fünf Tote bei Minenexplosion in der Ukraine ++ Kreml warnt Trump wegen Atomtests
2
Amerikaner geben Republikanern Schuld an Shutdown +++ FBI vereitelt möglichen Anschlag
3
Niederhäuser am Knöchel verletzt +++ Schmid muss bei Golden-Knights-Niederlage zusehen
4
Kim Kardashian verbreitet Verschwörungstheorie zur Mondlandung – nun kontert die Nasa
5
ZSC-Verteidiger Ustinkov wechselt zu den Lakers +++ SCB bestätigt Barandun-Zuzug
«Mis Frappé bringt alli Buebe in Garte» – Songs durch schweizerdeutsche Übersetzung erraten
Liebe Quizzticle-Klasse,
Zur Story