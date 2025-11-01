Herbstzeit ist Lesezeit. Bild: shutterstock

Quizzticle

Bücherwürmer aufgepasst: Wir erzählen den Plot – du errätst den Klassiker



Mehr «Quiz»

Liebe Quizzticle-Klasse,

Es herbstelt draussen, die Tage werden kürzer und wir verbringen mehr Zeit drinnen. Wir kuscheln uns auf die Couch oder in unseren Lieblingssessel, zünden eine Kerze an, links dampft noch der Tee. Rechts liegt ein Buch, das schon lange darauf wartet, gelesen zu werden – doch bisher hat uns die Zeit gefehlt. Jetzt aber ist der perfekte Moment, um sich in Geschichten zu verlieren.

Doch bevor du dein Buch zur Hand nimmst, haben wir eine kleine Herausforderung für dich: Wir erzählen dir 25 Plots aus bekannten Buchklassikern – und du musst erraten, um welchen Titel es sich handelt.



Und so geht's:

Nenne 25 Buchklassiker

Gib den Originaltitel oder den deutschen Titel an.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!