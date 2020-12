Quiz

Quizzticle: Kennst du die 30 häufigsten Baumarten der Schweiz?



Der Christbaum zählt nicht! Kennst du die 30 häufigsten Baumarten der Schweiz? bild: shutterstock

Liebe Quizzticle-Klasse

Da an der frischen Luft die Corona-Ansteckungsgefahr am niedrigsten ist, wagen wir uns heute raus in die Natur. Und zwar geht's in den Wald. Dort gibt's nicht nur Christbäume für die warme Weihnachtsstube, sondern auch noch viel anderes Gehölz. Aber wie heissen all die Bäume schon wieder? Dein silvestrisches Wissen ist gefragt.

Die Regeln:

Wir suchen die 30 häufigsten Baumarten (Stammzahl * ) der Schweiz.

) der Schweiz. Als Hilfe dient dir die Baumart und die Stammzahl.

Du musst die Baumarten nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist die Antwort richtig, wird sie automatisch in die Lücke gefüllt.

Es läuft ein Countdown, du hast total 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

* = Als Stammzahl wird im Schweizerischen Landesforstinventar LFI die Anzahl der lebenden Bäume und Sträucher ab einem Durchmesser von 12 Zentimeter auf Brusthöhe (1,3 Meter) bezeichnet.

Quelle: Landesforstinventar

Deine Note: 26-30 Punkte: 6.0

22-25 Punkte: 5.5

18-21 Punkte: 5.0

14-17 Punkte: 4.5

10-13 Punkte: 4.0

Unter 10 Punkten: Nachsitzen



Mehr Quizzticles:

