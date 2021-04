Quiz

Psychoquiz: Wie sehr bist du ein Bündner? Dieser Test verrät es dir



Bild: Shutterstock/Watson

So du Capuns, wie viel Bündnerfleisch steckt in dir? Dieser Test verrät es dir

* Nein, Capuns ist kein Schimpfwort.

* Mit dem Bündnerfleisch ist gemeint, wie sehr du Bündner bist. Den Begriff haben wir von Snowboard-Olympiasieger Gian Simmen, der 1998 strahlte: «Gold für 64 Kilo Bündnerfleisch!»

Bündner sind mit die beliebtesten Schweizer – wird jedenfalls regelmässig in Umfragen im ganzen Land festgestellt. Kein Wunder also, dass viele Unterländer gerne ein bisschen wie die Bergler wären und einen der 57 Dialekte oder eine der 225 Rumantsch-Varianten beherrschen würden. Nun denn: Wer in diesem knallharten Einbürgerungs-Test ein Topresultat erreicht, darf sich in Chur ungeniert um einen Bündner Pass bewerben!

Quiz 1. Aus welchem Tier wird Bü-Bü-Bü-Bündnerfleisch gemacht? Aus Rind natürlich. Ausser bei der Metzgerei, die Pferdefleisch in die Lasagne füllt. Es muss ein Steinbock sein, der ist ja wohl nicht grundlos das Wappentier des Kantons. Also ich weiss da von einem abgelegenen Weiler in einem hinteren Seitental, wo manchmal plötzlich Hunde verschwinden … Blöde Frage, natürlich aus Bündnern, so wie der Döner vom Dönertier stammt. 2. Wenn ich mit der Rhätischen Bahn über das Landwasserviadukt bei Filisur fahre … KEYSTONE … dann klebe ich schon drei Bahnhöfe vorher an der Scheibe meines Abteils. … dann deshalb, weil ich zur Arbeit oder zurück nach Hause fahre. … dann mache ich davon selbstverständlich ein Boomerang-Video für Insta-Fame. … langweile ich die Mitreisenden mit Wikipedia-Infos wie «65 Meter hoch, 136 Meter lang, UNESCO-Weltkulturerbe!» 3. Fremde Gegend, fremde Kultur, fremde Sprache. Co has ti num? Hä?! Wa meinsch? Wie? Nochmals bitte?! Corsin 4. Mmmmh … feine Capuns im Teller! Aber welches dieser vier Gerichte unten zeigt mit Pizokel ein anderes Bündner Gericht? suissebook.ch Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock 5. Mein liebster dieser Bündner Alpenpässe ist: watson Albula Bernina Flüela Julier Maloja Splügen 6. Zahlreiche Musiker haben Hymnen aufs Bündnerland geschrieben, wie etwa Udo Jürgens oder Patent Ochsner. Welchen dieser Hits hörst du am liebsten? EPA DPA Ich war noch niemals in Zuoz, ich war noch niemals im Bergell. Ging nie durch Obersaxen in zerrissenen Jeans. Samadä – schpick mi furt vo hie! Samadä – mir isch's glych wenn un wie! Herrschäftler Wein, ist so wie das Blut der Erde, komm schenk' dir ein! D'W. Nuss vo Küblis, isch schön wi nes Füür i dr Nacht, wi ne Rose im Schnee. 7. Was auch immer du verbrochen hast, das Urteil ist gefallen: Du wirst an einen Aussenposten des Kantons verbannt. Immerhin darfst du aussuchen, wohin es geht: Shutterstock Münstertal Puschlav Misox Zürich 8. Wenn ich an das rätoromanische Fernsehen denke, dann denke ich an … meinen Bruder Gian, meinen Götti Curdin und meine Cousine Ladina, die alle da arbeiten. Istorgia da buna notg natürlich, das Guetnachtgschichtli, das so lustig klingt. Sendungen im Deutschschweizer Fernsehen, die untertitelt werden müssen. gar nichts, weil ich lieber auf Netflix «Das Kartell» anschaue über die Bündner Baufirmen-Mafia. 9. Im Val Lumnezia findet seit Jahren ein populäres Musik-Openair statt. An welchem Ort genau in diesem «Tal des Lichts»? watson Degen Strellér Huggel Fray 10. Bei einem schönen Skitag in den Bündner Bergen … KEYSTONE … freue ich mich schon beim Anstehen fürs erste Bähnli auf den Zmittag auf der Sonnenterrasse. … ist mir das Wichtigste, dass ich ein möglichst geiles Bild schiessen kann für meine Follower. … schnalle ich lieber die Langlaufski an, anstatt mir diesen Trubel anzutun. … gehe ich skifahren und dann einfach wieder nach Hause. Resultat

