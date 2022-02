Was ist für dich der schönste Schweizer Ort im Schnee? Teile ihn in den Kommentaren!

Solltest du einmal keine Idee haben, um welchen Ort es sich handelt, haben wir dir ein paar Tipps vorbereitet. Klicke auf «1. Hinweis ansehen» um den Kanton zu erfahren, in welchem der gesuchte Ort liegt. Beim «2. Hinweis» versteckt sich noch ein weiterer Tipp. Aber Achtung: Nur wenn du den Ort ohne Tipps errätst, erhältst du die vollen drei Punkte! Bei einem Hinweis gibt's noch zwei Punkte, brauchst du beide Hinweis nur noch einen. Viel Erfolg!

So funktioniert's: Auf dem Bild siehst du den Ort. Im Feld darunter kannst du deine Tipps eintragen und mit «Enter» oder dem Button «Tipp abgegeben» prüfen, ob du richtig liegst. Du hast maximal drei Versuche.

Schneehasen aufgepasst: In diesem Quiz musst du 10 Schweizer Orte erkennen, die in eine weisse Schneeschicht gehüllt sind. Viel Erfolg!

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So faszinierend ist Schnee, wenn du genau hinsiehst ❄

Beat Feuz – der Emmentaler, der Bernhard Russi in den Schatten stellt

Ich hab's euch ja versprochen! So war mein erster Vierer 🤭

Neue Bezahlgewohnheiten wegen Corona: Darum werden jetzt Gipfeli und Co. teurer

Die verrückte Geschichte des «Tinder-Schwindlers» – und was er heute macht

Die Einwohner der Schweiz leben in einem Land, das ihnen ein ausserordentlich hohes Mass an politischer Mitbestimmung bietet – vorausgesetzt, sie gehören zur stimmberechtigten Mehrheit. Das System der direkten Demokratie ermöglicht es der stimmberechtigten Bevölkerung, direkten Einfluss auf die Regierungstätigkeit zu nehmen. Und davon macht sie Gebrauch: Kein anderes Land führt so viele Volksabstimmungen durch.