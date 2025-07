Die EU gewinnt erstmals mehr Energie aus Solaranlagen als aus AKWs – und Kohle?

Mit nur gerade einem Anteil von 6,1 Prozent sinkt die Energieproduktion durch Kohle in der EU auf ein Rekordtief. 2015 lag dieser Anteil noch um die 25 Prozent. Trotzdem bleibt die Gewinnung von Energie aus fossilen Brennstoffen in der EU ein wichtiger Bestandteil des Strommixes. Im Juni stammen noch 23,6 Prozent der Gesamtenergie aus fossilen Quellen.

Dazu gehören mehrere Off-Shore-Projekte, welche in den letzten fünf Jahren vor den Küsten Europas in Betrieb genommen wurden. Die Rekorde wurden allerdings in Monaten erzielt, in denen der Anteil der Windenergie eher gering ist.

Waldbrand in der Toskana – 600 Menschen evakuiert

An der italienischen Westküste in der Toskana hat es einen grossen Waldbrand in der Nähe eines Campingplatzes gegeben. Wie die Feuerwehr auf X mitteilte, konnten die Flammen in Rocchette bei Castiglione della Pescaia (Provinz Grosseto) am Abend gelöscht werden.