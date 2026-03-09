Rätsel-Freunde aufgepasst! Ab jetzt gibt es bei watson das Mini-Kreuzworträtsel

Ab heute gibt es täglich für alle Freundinnen und Freunde des gepflegten Rätselns ein neues Feature bei uns auf der Seite: das watson-Mini-Kreuzworträtsel.

Olivier Meier Folge mir Jelle Schutter Folge mir

Mehr «Quiz»

Das erste Kreuzworträtsel der Welt erschien bereits vor über 100 Jahren, genauer gesagt am 21. Dezember 1913 in der US-amerikanischen Zeitung «New York World». Damals sah das noch so aus:

Bild: Wikimedia

Die neue Rätselart wurde rasch zum Verkaufsschlager. Immer mehr Zeitungen druckten in der Folge eigene Kreuzworträtsel ab, um ihrer Kundschaft neben News, Meinungen und Analysen auch noch etwas zum Knobeln mitzugeben.

Auch in der Schweiz haben viele Zeitungen und Magazine Kreuzworträtsel abgedruckt. Auf watson jedoch gab es das nicht – bis jetzt. Denn heute dürfen wir euch endlich das hauseigene Mini-Kreuzworträtsel vorstellen.

Das heisst: Ab heute kannst du deine Hirnzellen auch bei uns einem Test unterziehen. Ganz nach dem Motto des russischen Schriftstellers Alexander Solschenizyn:

«Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.»

Dabei werden nicht nur Standardwörter abgefragt, bei einigen Rätseln werden auch spezifisch auf watson bezogene Wörter gesucht. Ein Beispiel wäre hier die Frage: «Wer ist die hellste Kerze im watson-Büro?»

Es wird dabei jeden Tag ein neues Rätsel zum Lösen geben, ebenfalls dabei ist ein Archiv vergangener Rätsel, damit du bei Lust und Laune auch mehr als eines pro Tag spielen kannst.

Und damit wünschen wir dir viel Spass mit dem neuen Mini-Kreuzworträtsel!

PS: Wenn du nicht weisst, wer die hellste Kerze im watson-Büro ist, schreib doch einfach eine Mail an Daniel Huber, der weiss alles.

Hier geht es zum täglichen Kreuzworträtsel: