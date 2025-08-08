Zachary Athekame steht kurz vor einem Wechsel zur AC Milan. Der 20-jährige YB-Verteidiger habe seinen Klub deshalb nun um eine Freigabe gebeten, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet. Die Berner stünden demnach kurz vor einer Einigung, lediglich letzte Details seien noch zu klären. Milan solle eine Ablösesumme in der Höhe von knapp zehn Millionen Euro bezahlen. (nih)
Zachary Athekame 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Rechtsverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 43 Spiele, 1 Tor, 3 Assists
