25 Jahre «Hey Arnold!» – Erkennst du die Original-Figuren noch?

Sergio Minnig Folgen

Vor 25 Jahren feierte der kleine Footballschädel seine Premiere im TV. Mit seinem besten Freund Gerald erlebte er so manches Abenteuer.

Und natürlich war da auch noch Helga, die unsterblich in Arnold verliebt war. Nur konnte sie ihm das irgendwie nie so richtige zeigen. Jaja, was haben wir mit ihnen gelitten und gelacht.

Aber erinnerst du dich wirklich noch so gut an die Figuren, dass du sie erkennst, wenn wir eine Kleinigkeit geändert haben?

Finde es jetzt heraus!

Quiz