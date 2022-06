Hold my Flux Capacitor ... der neue DeLorean ist da!

Erstmals bekommen wir das neue DeLorean-Konzeptauto zu sehen. Er ist ein Elektroauto, bietet Platz für vier Personen und (am wichtigsten!) hat Flügeltüren.

«Roads? Where we're going, we don't need roads!» ...

... bloss, leider nein. Wir haben längst die «Back to the Future»-Zukunft von 2015 überholt und müssen enttäuscht feststellen: Keine Hoverboards, keine selbstschnürende Sneaker und auch keine fliegenden Autos, verdammt. Vielmehr fahren weiterhin stiere, vierrädrige Göppel mit eindeutigem Bodenkontakt auf unseren alten Strassen umher.

Aber: demnächst könnte zumindest ein alter Bekannter darunter sein. Leute, DeLorean is back!

Der Superbowl-Werbespot im Februar weckte Erwartungen. Zwar dauerte dieser gerade mal 15 Sekunden, es war aber locker Zeit genug, um eine der ikonischsten Silhouetten der Automobilgeschichte zweifelsfrei zu identifizieren.

Und nun ist er da: der neue DeLorean Alpha5!

Okay, noch ist es die Studie, das Konzeptauto. Aber das Design und die technische Grundlage sind gegeben.

DMR gibt eine geschätzte Beschleunigung von 0 auf 60 mph (= 96,5 km/h) in 2,99 Sekunden an und eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Eine «100+» kWh-Batterie soll dem Auto eine Reichweite von «300+ Meilen» (480 km) ermöglichen. Das Unternehmen gibt auch eine Zeit von 0 auf 88 mph an, because of course they do: 4,35 Sekunden.

Das Auto ist deutlich länger als der alte DMC; der zusätzliche Platz wird für zwei Rücksitze genutzt. Diese Sitze haben jedoch keine eigene Tür – stattdessen erstrecken sich die beiden Flügeltüren von Rad zu Rad. Logisch: Ohne Flügeltüren wäre es kein DeLorean.

Das Design ist vom selben italienischen Designhaus, das anno dazumal den DMC-12 zeichnete: Italdesign. Letztere teilt nun mit, dass die physische Premiere am 18. August am Pebble Beach Concours d'Elegance sein wird.

Freilich, das weckt mitunter unangenehme Erinnerungen: Ende der 1970er präsentierte John DeLorean ebenfalls ein sexy Konzeptauto, das zu begeistern vermochte. Das Serienfahrzeug indes enttäuschte.

Doch ein paar Jahre später (anno 1985 – die Firma DeLorean existierte zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr) kamen Marty McFly und Doc Brown und fuhren mit einer DMC-12 in die Vergangenheit und zurück in die Zukunft und in unser aller Herzen.

Und ja, deshalb wünschen wir uns alle, dass es mit dem neuen DeLorean klappt.

Bonus:

Einige originale DMC-12, vom Autor auf freier Wildbahn gesichtet:

Vor ein paar Jahren besuchte ich die DMC-Vertretung in Huntington Beach, Kalifornien. Der Laden läuft. Bild: obi/watson

Gesichtet in Zürich: ein Original-DeLorean aus dem Jahr 1981. Bild: watson/obi

Bonus 2:

Wie gut kennst du die «Back to the Future»-Filme?