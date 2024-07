Annette Fetscherin und Lukas Studer moderieren die SRF-Sendungen in Paris. Bild: SRF/Gian Vaitl

So berichtet das SRF von den Olympischen Spielen in Paris

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) berichtet während den Olympischen Spielen 2024 in Paris umfangreich auf diversen Kanälen. Täglich sendet SRF mindestens 14 Stunden Live-Programm, dazu Magazin-Sendungen und Hintergründe. Das Wichtigste auf einen Blick.

Mehr «Sport»

Dank des vielfältigen Angebots in TV, Radio und Online werde den Zuschauerinnen und Zuschauern kein sportliches Highlight entgehen, verspricht das Unternehmen. Im Fernsehen können die Zuschauer auf dem Sender SRF zwei von 9.00 bis 23.00 Uhr die Wettkämpfe verfolgen. Die Übertragungszeit variiert dabei je nach Programm.

Insgesamt sind 240 Stunden Live-Berichterstattung im TV geplant, mit Fokus auf die Schweizer Leistungen. Zum Live-Programm gehören auch die Eröffnungsfeier am Freitagabend, 26. Juli, in der Pariser Innenstadt und auf der Seine sowie die Schlussfeier am 11. August im Stade de France.

Magazin-Sendung «Olympia-Special»

Eine besondere Rolle spielt die Magazin-Sendung «Olympia-Special», die regelmässig im TV ausgestrahlt wird und das Publikum über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden hält. Im SRF-Studio, das sich am Trocadéro-Platz im Herzen von Paris befindet, begrüssen die Moderatoren Annette Fetscherin und Lukas Studer Medaillengewinner und weitere Gäste zu Interviews.

«Olympia Player» auf srf.ch/sport

Wer keine Entscheidung verpassen möchte, dem bietet SRF im «Olympia Player» auf srf.ch/sport und in seiner Sport-App einen Rundum-Service. Neun Livestreams ermöglichen es, alle Wettkämpfe live oder zeitversetzt zu verfolgen, auch wenn sie nicht im Fernsehen übertragen werden.

Auch im Radio täglich live

Auch im Radio sendet SRF täglich direkt von den Olympischen Spielen, hauptsächlich mit Live-Schaltungen auf Radio SRF 3, aber auch mit Olympia-Updates auf Radio SRF 1.

Die SRF-Reporterin Claudia Moor zeigt in der Rubrik «Madame à Paname» unbekannte Seiten von Paris und seinen Bewohnern. Zusätzlich werden bereits im Vorfeld der Spiele mehrere Dokumentationen ausgestrahlt, die die Vorbereitung der Schweizer Athletinnen und Athleten beleuchten.

Beispielsweise begleitet die Doku «Unser Traum Olympische Spiele – Paris wir kommen» die Qualifikation und Vorbereitung für Olympia 2024. Weitere Sport-Dokus rücken Weitspringer Simon Ehammer und die 4x100-m-Frauenstaffel ins Rampenlicht.

Das SRF-Team im Einsatz

Moderation in Paris

Annette Fetscherin und Lukas Studer.

Kommentar in Paris

Adrian Arnet: BMX, Mountainbike, Ringen.

Beat Sprecher: Kanu Sprint, Hockey, Rudern.

Claude Jaggi: Rad, Handball.

Jeroen Heijers: Golf, Schwimmen.

Mario Gehrer: Leichtathletik.

Mathias Winterberg: Leichtathletik, Klettern.

Michèle Schönbächler: Reiten.

Patrick Schmid: Leichtathletik.

Sascha Ruefer: Beachvolleyball.

Silvan Schweizer: Boxen, Kanu, Taekwando, Gewichtheben.

Stefan Hofmänner: Eröffnungsfeier, Schlussfeier, Kunstturnen, Trampolin, Rhythmische Gymnastik.

Stephan Liniger: Handball, Tennis, Wasserball.

Kommentar aus Zürich

Adrian Wicky: Volleyball.

Calvin Stettler: Basketball.

Christoph Sterchi: Triathlon.

Dani Kern: Fussball, Golf.

Dominic Ledergerber: Badminton, Breaking, Wasserspringen.

Manuel Köng: Skateboard, Tennis, Tischtennis.

Marco Felder: Bogenschiessen, Fechten, Moderner Fünfkampf.

Oliver Sittler: Segeln.

Reto Held: Judo, Fussball.

Reto Müller: Schiessen, Synchronschwimmen, Marathonschwimmen.

Reporter in Paris

Claudia Moor

Lukas Ninck

Markus Stalder

Olivier Borer

Paddy Kälin

Seraina Degen

(ram/sda)