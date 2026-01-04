sonnig-2°
Sport
Eishockey

National League: Lars Weibel wird neuer Sportdirektor bei Ambri-Piotta

Lars Weibel, Director Sport Swiss Ice Hockey Federation, spricht an der Medienkonferenz der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) am Mittwoch, 3. Dezember 2025 im Hotel Allegra Lodge in Kloten. (KEYSTONE ...
Lars Weibel arbeitet bald für Ambri-Piotta.Bild: keystone

Nach sechs Jahren beim nationalen Veband: Lars Weibel wird neuer Sportchef bei Ambri

Lars Weibel wechselt von der Verbands- auf die Klubebene: Der 51-Jährige wird nach der Heim-WM Sportchef bei Ambri-Piotta.
04.01.2026, 15:1404.01.2026, 16:00

Ambri Piotta hat einen neuen Sportchef gefunden. Lars Weibel, ehemaliger Torhüter und aktueller Sportdirektor beim Schweizer Hockeyverband, wird spätestens ab dem 01. Juni 2026 sein Amt bei den Biancoblu antreten.

Danach trage er die Verantwortung für die erste Männer- und Frauenmannschaft sowie die Talententwicklung im Nachwuchsbereich und das Scouting.

In der Medienmitteilung sagt CEO Andreas Fischer zum neuen Sportchef: «Seine Erfahrung und seine Glaubwürdigkeit in der Eishockeywelt und seine Fähigkeit, mit einer breiten Perspektive zu arbeiten, passen perfekt zu dem Weg, den wir eingeschlagen haben: starke Grundlagen – mit Methode und Konsequenz – um die Zukunft ambitioniert und stabil anzugehen.»

Seit 2019 bei Swiss Ice Hockey

Weibel selbst sagt zu seinem neuen Job: «Ich kenne die Identität und die Stärke von Ambrì-Piotta: eine Organisation mit tiefen Werten und einer einzigartigen Verbindung zu ihren Menschen.»

Seit 2019 arbeitete Weibel als Direktor Sport bei Swiss Ice Hockey. Weibel stand während seiner Aktivkarriere, die er bei den Rapperswil-Jona Lakers lancierte und die mit einem Engagement bei den Kölner Haien endete, in Biel, Lugano, Davos und Zug im Tor. Mit den Tessinern und den Bündnern wurde er je einmal Meister. Für die Nationalmannschaft bestritt der Schwyzer 44 Partien.

HC Davos-Goalie Lars Weibel, links, und Lonny Bohonos, rechts, tragen den Meisterpokal nach dem NLA Eishockey Playoff Finalspiel zwischen den ZSC Lions und dem HC Davos am Samstag, 6. April 2002, in Z ...
In seiner Karriere wurde Lars Weibel zweimal Schweizer Meister.Bild: KEYSTONE

Grosse Krise bei Ambri

Ambri befindet sich in dieser Saison in einer sportlichen Krise. Einzig das ewige Schlusslicht Ajoie ist noch schlechter klassiert als die Tessiner, welche zuletzt sechsmal in Serie als Verlierer vom Eis gingen.

Bereits im Herbst wurden Trainer Luca Cereda und Sportchef Paolo Duca entlassen. Bei einer spektakulären Medienkonferenz kündigte auch noch Vereinspräsident Filippo Lombardi an, dass er sein Amt zur Verfügung stellt. (riz/sda)

Die legendäre Pressekonferenz:

Video: watson/lucas zollinger
