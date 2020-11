Alles stehen und liegen lassen – Alfas legendäre BAT-Autos werden verkauft!

Drei Alfa-Romeo-Einzelanfertigungen aus den Fünfzigerjahren werden im Rahmen einer Kunstauktion versteigert. Jetzt zuschlagen!

Sie gehören zu den Legenden der Automobilgeschichte. Kunstwerke auf vier Räder. So einmalig und rar wie die Werke grosser Meister.

So ist auch die bevorstehende Versteigerung durch das Auktionshaus Sotheby's im Rahmen der Contemporary Art Evening Auction am 28. Oktober in New York zu verstehen. Nope, da werden keine Oldtimer an einer gängingen Auto-Auktion versteigert; Die drei Alfa-Romeo-Prototypen werden als Triptychon angeboten. Es gibt sie nur als Dreierpack.

Schätzpreis 14 - 20 Millionen …