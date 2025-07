Das Lückenbüsser-Quiz ist nicht so leicht, wie du denkst

1 / 13

Ferien vorbei? Hier kannst du weiter träumen – von den schönsten Stränden der Welt

An diesen Stränden musst du dein Tüechli nicht zwischen all die anderen zwängen – Ngapali Beach, Myanmar (Burma): Am Strand die Sonne geniessen, mit dem Velo die Gegend erkunden oder eine Bootstour unternehmen – mehr kann man hier nicht machen. Aber mal ehrlich, mehr will man ja auch nicht, oder?

quelle: epa / gernot hensel