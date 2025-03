Christine Weiss gewinnt bei Günther Jauch 125'000 Euro. rtl

Du hast noch den 50:50-Joker und dann kommt diese 500'000-Euro-Frage, zockst du?

Am Montagabend nahm Dr. Christine Weiss bei Günther Jauch auf dem Stuhl platzt. Und die Tierärztin überzeugte bei «Wer wird Millionär» – sie geht mit einer stolzen Summe von 125'000 Euro nach Hause.

Souverän und mithilfe der Joker spielt sich Weiss die Fragenleiter hoch und hat beim Stand von 125'000 Euro sogar noch den 50:50-Joker übrig.

Folgende Frage wollte Jauch bei der 500'000-Euro-Frage wissen:

Wobei handelt es sich für Juristen um ein typisches Beispiel für eine zusammengesetzte Urkunde? Bedienungsanleitung eines PCs Postkarte mit Urlaubsgrüssen Preisschild an einer Hose Stempel in Schulbüchern

Weiss ist keine Juristin, kennt die Antwort nicht. Sie spielt alle Möglichkeiten im Kopf kurz durch und entscheidet sich dann für den 50:50-Joker. «Wer hätte das gedacht?», fragt Jauch rhetorisch.

Übrig bleiben die Antworten C, Preisschild an einer Hose und D, Stempel in Schulbüchern. Doch diese Auswahl bringt Weiss nicht weiter, auch Jauch, der erwähnt, er habe ein ganzes Semester Jura studiert, sagt: «Ich bin blank.»

Die Kandidatin überlegt hin und her. Bei der Frage von Jauch ans Publikum, wer die Antwort wissen würde, wäre der Zusatzjoker noch zu haben, steht niemand im Publikum auf. Keiner scheint die richtige Antwort zu wissen.

«Würde mein Partner raten, oder nicht?», fragt sie dann, während die Kamera auf ihren Freund zeigt, der energisch den Kopf schüttelt. «Er ist eigentlich ein Zocker», sagt Weiss.

Doch ihr Partner, und auch Jauch, raten ihr, die 125'000 Euro mit nach Hause zu nehmen – was sie schlussendlich auch tut. (ome)

