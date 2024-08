Auch Huber tänzelt in einem Balanceakt, der Grat zwischen Wissen und Bauchgefühl ist schmal. Bringt es ihn aus dem Gleichgewicht? Gleich weisst du mehr.

Was ist «Quizz den Huber»?

Auf den ersten Blick ist es vielleicht nicht so offensichtlich. Aber unsere hellste Kerze Dani Huber ist wie Kunstturnerin Simone Biles: gedrungene Figur, trotzdem agil (wenigstens geistig), und in seinem Gebiet absolute Spitzenklasse.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris

«Anarchy» in the UK: Das steckt hinter den rechtsradikalen Krawallen

Zürich warnt vor diesen Pillen an der Street Parade: «Super Mario», «SnapChat» und Co.

Israel warnt vor Vergeltungsschlägen +++ Hisbollah greift Israel mit Kampfdrohnen an

Integrative Schule überlastet Lehrer: «Dauert es an, droht ein Scherbenhaufen»

Röstis Atomkampf im Bundesrat: So könnte das Schweizer AKW-Comeback aussehen

Fix: Olmo von Leipzig zu Barça +++ YB wird Torhüter Racioppi in Richtung England los

Deutsche Panzer auf russischem Staatsgebiet – die Ereignisse in Kursk überschlagen sich

Kannst du alle Schweizer Medaillengewinner der letzten vier Sommerspiele aufzählen?

Am nächsten Freitag werden die Olympischen Spiele 2024 in Paris eröffnet. Schweizer Sportlerinnen und Sportler wollen in diversen Disziplinen um die Medaillen kämpfen. Wer hat es eigentlich zuletzt alles geschafft, eine Olympiamedaille zu gewinnen?

Die Schweizer Bilanz an den letzten vier Olympischen Sommerspielen liest sich wie folgt: