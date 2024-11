QDH: Team QDH hat einen schlechten Tag. Das ist deine Chance Bild:

Jede Woche quizzen wir die hellste Kerze unserer Redaktion. Kannst du sie im Quiz schlagen? Einfach wird es nicht.

Liebe Huberquizzer

Ich war letzte Woche krank – deshalb konnte ich kein QDH produzieren. Das tut mir aufrichtig leid. Anhand der Kommentare in Baronis Autobahn-Quiz habe ich gesehen, dass das Quiz durchaus vermisst wurde. Das ehrt uns natürlich – vielen Dank dafür!

Was ist «Quizz den Huber»? Bei «Quizz den Huber» (QDH) hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Ein Problem bleibt indes bestehen: Wir haben keinen offiziellen Kanal, um spontane Ausfälle zu kommunizieren. Früher rief ich mal dazu auf, mir auf Twitter zu folgen. Das käme mir heute nicht mehr in den Sinn. Aber wie denn sonst euch mitteilen, dass bei mir Rotz und Wasser zur Nase rausläuft?

Auf Threads? Auf Bluesky? Auf Mastodon? Wollen wir überhaupt einen eigenen Kommunikationskanal oder reicht es, wenn ich eine Woche später eine Entschuldigung nachschiebe?

Welchen Kommunikationskanal wollt ihr?

So.

Nachdem das nun geklärt wäre: zu unserem Huber. Der hat seine erste Arbeitswoche nach den Ferien ebenfalls etwas angeschlagen im Homeoffice verbringen müssen. «Mein Hirn ist Mehl», warnte er noch heute Morgen per Whatsapp. Und das ausgerechnet an einem Tag, an dem auch ich nicht besonders gut performe. Ja, gebe ich zu. Ich bin mit den heutigen Fragen nicht wirklich zufrieden. Zu viel Nischenwissen, zu viel … naja … Gezwänge. Aber seht selbst. So kommt es heraus, wenn sowohl Huber wie auch Toggweiler nicht den besten Tag erwischen. Und damit ab zum Quiz:

