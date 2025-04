QDH: Huber scheitert bereits bei der ersten Frage Bild:

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze. Und du darfst gegen sie antreten. Einfach wird es nicht – wenn du gewinnst, bist du fast schon ein Genie.

Liebe Huberquizzer

Das ist das zweitletzte Quiz vor den Frühlingsferien. Während ich es produzierte, hörte ich vor allem das Album «Rivages» von Jean-Louis Matinier und Kevin Seddiki. Auf der Suche nach möglichst interessanten Fragen höre ich fast immer Musik. Interessiert euch das? Soll ich jeweils posten, was ich hörte?

Willst du über Musik reden? Sicher nicht Dochdoch Ich will nur die Antwoord hören Abstimmen

Ich selbst bin immer froh um gute Musiktipps – und ich schätze mich als ziemlich offen ein. Also ab damit in die Kommentare. Das Ding ist: Beim Schreiben sind Vocals in einer Sprache, die ich beherrsche (haha, was für ein grosses Wort), ziemlich störend. Deshalb bin ich immer auf der Suche nach interessanter Non-Vocal-Musik.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei «Quizz den Huber» (QDH) hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Damit ihr mir jetzt in den Kommentaren nicht lauter Bands reinknallt, die ich schon kenne, kommen hier meine Favoriten:

Hermanos Gutiérrez (aus der Schweiz! Wie geil sind die denn!)

Glass Beams

Ryuichi Sakamoto

Balthvs

Gustavo Santaolalla

Gizmo Varillas (Wenn er nicht singt)

Also, haut rein in die Kommentare! Gesucht ist Musik ohne Gesang, die man gechillt bei der Arbeit hören kann. Aber kommt mir jetzt nicht mit Hans Zimmer. Alles andere ist erlaubt.

Oh! Und noch eine Einschränkung: Jeweils maximal drei Tipps! Es geht nicht darum, zu zeigen, dass ihr euch am besten auskennt. Das wissen wir ja alle.

Und jetzt Quiz!

