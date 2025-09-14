wechselnd bewölkt19°
Quizz den Huber: Kannst du den cleversten Mitarbeiter im Quiz besiegen?

Badge Quiz

QDH: Huber trinkt eine Schoggi

Bild:
Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Kannst du gegen sie gewinnen? Einfach wird es nicht.
14.09.2025, 19:5914.09.2025, 19:59
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler
Mehr «Quiz»

Liebe Huberquizzer

Ja, die Einleitungen waren auch schon origineller. Da hat UserIn Wurzeli natürlich recht. Das Ding ist bisschen Folgendes: Ich schustere einen Tag lang die Fragen zusammen. Das dauert jeweils bis ca. 16.00 Uhr. Dann übertrage ich den Karsumpel ins CMS und quizze Huber. Nachher schreibe ich sämtliche Auswertungen, die leider (wie ich finde) auch nicht immer originell sind. Man merkt dem Quiz die 346 Folgen langsam an ... darf man aber ja auch.

Anyway.

Mit all dem restlichen Admin-Seich (Kreation zweier Titelbilder beispielsweise) verbrate ich locker noch einmal zwei Stunden. Und dann müsste ich noch ein Intro aus dem Hut zaubern. Am Freitagabend um 18.00 Uhr, oftmals aber halt auch später, weil die Fragensucherei gerne auch noch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Derweil hockt das Gros der Watsonnerei seit 16.00 Uhr auf dem Parkdeck oder in der Küche und stürzt Bier und Pröse. Da reichts dann halt amis nicht mehr für die grossen Lebensweisheiten meinerseits.

Aufwändigere Intros (wie das hier) gibt es nur immer dann, wenn mir die QDH-würdigen Fragen (am Ende ist die Qualitätskontrolle verantwortlich für den langen Suchprozess) in den Schoss fallen, Huber sehr schnell quizzt (das ist eher selten der Fall) – oder wenn es mir gelingt, bereits unter der Woche genügend Fragen zu sammeln (was nicht oft vorkommt).

Deshalb sind die Intros hin und wieder etwas flach, aktuell ziehe ich vielleicht sogar eine Baisse ein – apropos Baisse: Huber hat sich mit seinen acht Punkten letzte Woche ja aus seiner befreit. Oder war's nur ein Zwischenhoch? Wir werden es sehen.

Und jetzt Quiz.

10 Fragen
Cover Image

QDH #346

Gewinnst du gegen Daniel Huber im Allgemeinwissensquiz? Unser schlauster Redaktor ist aber nicht einfach zu besiegen!

