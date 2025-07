Kandidat Émilien in der Quizshow «Les douze coups de midi». Bild: tf1

Quiz-Kandidat scheitert im 647. Quiz – hättest du die Antworten gewusst?

Fast zwei Jahre lang war Student Émilien Teil einer französischen Quizshow. Am Ende scheiterte aber doch an zwei Fragen. Hättest du sie beantworten können?

Der 22-jährige Student Émilien gewann 646 Mal hintereinander in der Quizshow «Les douze coups de midi» (Die zwölf Glockenschläge am Mittag) die verschiedensten Preise im Gesamtwert von 800'000 Euro. Dazu gehörten unter anderem 23 Autos, elf Motorräder, Fernseher, Smartphones, Musikinstrumente und Schmuck. 1,7 Millionen Euro gab es obendrauf.

Émilien stellt mit seinen zahlreichen Auftritten und seiner Gewinnsumme von 2,5 Millionen Euro einen europäischen Rekord auf, schreibt der Stern. Für die Quizshow hatte er sogar sein Studium pausiert.

So läuft das Quiz ab

Das Quiz, in dem ein Kandidat gegen drei Konkurrenten antritt, wird jeden Tag kurz vor Mittag ausgestrahlt. Es gibt verschiedene Runden, in denen die Kandidaten nach und nach eliminiert werden, bis nur noch einer übrig bleibt. Dieser muss danach fünf Fragen beantworten, was eine Auswirkung auf die Höhe seines Gewinns bewirkt. Der Gewinner spielt dann auch in der folgenden Sendung mit.

Émilien musste beim 647. Mal, dem Finale, innerhalb einer Minute möglichst viele richtige Antworten auf die gestellten Fragen geben. Antwortete er richtig, hielt die Uhr an, und die Reihe war am Gegenspieler.

An diesen Themen ist er gescheitert

Am Ende reichte es dann aber nicht und Émilien konnte aufatmen. Gescheitert ist er an Fragen zur Formel-1 und einem Gemälde. Hättest du die Fragen beantworten können?

Wie hiess der frühere französische Formel-1-Fahrer, dessen Name das deutsche Wort für «Santé ist? Hans-Joachim Stuck Alain Prost Jochen Mass Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 324 Personen teilgenommen

Von wem ist das Ölgemälde «Le Chien Dalmate» (Der Dalmatiner Hund) aus dem Jahr 1959? Pablo Picasso Salvador Dali Frida Kahlo Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 312 Personen teilgenommen

Das sind die Antworten:

Bild: watson

(kek)