Quizz den Huber: Wer unsere hellste Kerze im Quiz schlägt, ist ein Genie

QDH: Huber schimpft, klagt und wettert Bild: watson.ch

Jede Woche quizzen wir die hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie besiegen? Einfach wird es nicht.

Patrick Toggweiler Folge mir

Mehr «Quiz»

Liebe Huberquizzer

Seid gewarnt! Heute hat es sehr viele NICHT-Fragen. Vorsicht also. Oder wie mein Grossvater zu sagen pflegte: Obacht!

Und jetzt Quiz!

10 Fragen QDH #344 Jede Woche quizzen wir unseren schlausten Mitarbeiter. Kannst du ihn besiegen?