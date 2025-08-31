klar18°
Wissen

Quizz den Huber: Wer unsere hellste Kerze im Quiz schlägt, ist ein Genie

QDH: Huber schimpft, klagt und wettert

Jede Woche quizzen wir die hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie besiegen? Einfach wird es nicht.
31.08.2025, 19:5331.08.2025, 19:53
Patrick Toggweiler
Mehr «Quiz»

Liebe Huberquizzer

Seid gewarnt! Heute hat es sehr viele NICHT-Fragen. Vorsicht also. Oder wie mein Grossvater zu sagen pflegte: Obacht!

Und jetzt Quiz!

10 Fragen
Cover Image

QDH #344

Jede Woche quizzen wir unseren schlausten Mitarbeiter. Kannst du ihn besiegen?

Verurteilter Neonazi wechselt das Geschlecht – um ins Frauengefängnis zu kommen

18
