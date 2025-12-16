Die San Jose Sharks müssen vorläufig ohne ihren Schweizer Stürmer Philipp Kurashev auskommen. Der 26-Jährige verletzte sich in der Nacht auf Sonntag beim Sieg gegen Pittsburgh bei einem Sturz in die Bande. Wie lange er ausfällt, gab das NHL-Team nicht bekannt.
In dieser Saison überzeugte Kurashev mit bislang sechs Toren und neun Assists. Damit ist auch unsicher, ob er noch für das Schweizer Olympiateam infrage kommt. (nih/sda)
