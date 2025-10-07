recht sonnig13°
Wer wird Millionär: Günther Jauch schiesst gegen Mutter eines Kandidaten

Günther Jauch lud am Montag zu einer neuen Folge Wer wird Millionär? auf RTL.
Günther Jauch hatte in der Sendung vom Montag seinen Spass, er stichelte sogar gegen die Mutter eines Kandidaten.Bild: RTL / Stefan Gregorowius

«Wer wird Millionär?»: Für Sternengucker ist diese Millionenfrage ein Kinderspiel

07.10.2025, 11:1507.10.2025, 11:15

Günther Jauch taucht diese Woche jeden Abend auf RTL auf – denn die beliebte Quiz-Sendung «Wer wird Millionär?» feiert die 3-Millionen-Euro-Woche. Wie das genau funktioniert, erfährst du in der Infobox weiter unten. Für dich wichtig: Du wirst dich jeden Tag hier auf watson durch ein WWM-Quiz klicken können.

Am Montag machten gleich fünf Kandidaten den Anfang, vier davon qualifizierten sich für das Finale am Donnerstagabend. Auch Kandidat Christopher Suhr musste um seinen Einzug ins Finale bangen. Er ruft bei der 16'000-Euro-Frage seine Mutter an, die prompt nicht abhebt.

3-Millionen-Euro-Woche bei «Wer wird Millionär?»
Drei Tage lang (seit Montag) können sich die Kandidatinnen und Kandidaten der Quizshow für das Finale qualifizieren – wer es im regulären Spiel schafft, mindestens 16'000 Euro zu erspielen, der darf am Donnerstag erneut antreten und dann um eine Summe von drei Millionen Euro spielen.

«Wann haben Sie sie denn zuletzt gesehen?», witzelt Jauch. Suhr antwortet, er habe an diesem Tag bereits Kontakt mit ihr gehabt. Also werde er wohl absichtlich ignoriert, stichelt der Quizmaster. Für Suhr gibt es allerdings ein Happy End: Er darf jemand anderen anrufen und bringt es dann doch noch auf beachtliche 32'000 Euro und ein Final-Ticket.

Als kreativer Kopf einer legendären Band sorgte Brian Wilson mit dem gleichnamigen Hit musikalisch für ...?
Und sogar seine Mutter meldet sich noch während der Sendung mit einer Entschuldigung zurück:

«Wissen Sie was, Herr Jauch? Ich arbeite im Pflegeheim und das hat ganz dicke Mauern. Ich bin hier auf der Arbeit und bin ganz traurig, weil ich meinen Sohn nicht erreicht habe.»
Mutter Suhr

Etwas weniger erfolgreich ist Kandidatin Anna Maria Kronberg. Für sie ist bei der 8000-Euro-Frage Schluss. Sie schafft es zwar souverän durch die ersten Fragen, steht aber bei der glücklichsten Grossstadt Deutschlands auf dem Schlauch.

Sie bemüht gleich mehrere Joker, muss sich am Ende jedoch geschlagen geben. Hättest du den Einzug ins Finale geschafft? Oder gar die Millionenfrage geknackt? Probiere es hier:

Hättest du die Millionenfrage gewusst?

Die beliebte Quiz-Sendung «Wer wird Millionär?» feiert die 3-Millionen-Woche. Hättest du es ins Finale geschafft?

(leo)

