«Wer wird Millionär?»: Für Sternengucker ist diese Millionenfrage ein Kinderspiel
Günther Jauch taucht diese Woche jeden Abend auf RTL auf – denn die beliebte Quiz-Sendung «Wer wird Millionär?» feiert die 3-Millionen-Euro-Woche. Wie das genau funktioniert, erfährst du in der Infobox weiter unten. Für dich wichtig: Du wirst dich jeden Tag hier auf watson durch ein WWM-Quiz klicken können.
Am Montag machten gleich fünf Kandidaten den Anfang, vier davon qualifizierten sich für das Finale am Donnerstagabend. Auch Kandidat Christopher Suhr musste um seinen Einzug ins Finale bangen. Er ruft bei der 16'000-Euro-Frage seine Mutter an, die prompt nicht abhebt.
«Wann haben Sie sie denn zuletzt gesehen?», witzelt Jauch. Suhr antwortet, er habe an diesem Tag bereits Kontakt mit ihr gehabt. Also werde er wohl absichtlich ignoriert, stichelt der Quizmaster. Für Suhr gibt es allerdings ein Happy End: Er darf jemand anderen anrufen und bringt es dann doch noch auf beachtliche 32'000 Euro und ein Final-Ticket.
Und sogar seine Mutter meldet sich noch während der Sendung mit einer Entschuldigung zurück:
Zum heutigen Quiz
Etwas weniger erfolgreich ist Kandidatin Anna Maria Kronberg. Für sie ist bei der 8000-Euro-Frage Schluss. Sie schafft es zwar souverän durch die ersten Fragen, steht aber bei der glücklichsten Grossstadt Deutschlands auf dem Schlauch.
Sie bemüht gleich mehrere Joker, muss sich am Ende jedoch geschlagen geben. Hättest du den Einzug ins Finale geschafft? Oder gar die Millionenfrage geknackt? Probiere es hier:
Hättest du die Millionenfrage gewusst?
Die beliebte Quiz-Sendung «Wer wird Millionär?» feiert die 3-Millionen-Woche. Hättest du es ins Finale geschafft?
(leo)