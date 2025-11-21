Sonja Zietlow knackt beim WWM-Promi-Special die Mathefrage für Fortgeschrittene – du auch?

Am Donnerstag haben bei «Wer wird Millionär?» Promis Geld für den guten Zweck erspielt. Insgesamt kamen dabei 285’000 Euro zusammen. Einige Fragen waren besonders fies. Hättest du die Antwort gewusst?

Bei «Wer wird Millionär?» traten Moderatorin Sonja Zietlow, Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt, Comedian Till Reiners und Moderator Johannes B. Kerner an, um Geld für einen guten Zweck zu erspielen.

Doch für Günther Jauch waren das nicht etwa gute Promikolleginnen und -kollegen, er zeigte im Vorfeld durchaus Respekt. So erklärte er etwa, dass Sonja Zietlow «immer gefährlich» sei. Das, weil sie immer Ehrgeiz zeige. Dank diesem konnte sie schliesslich 64’000 Euro erspielen – doppelt so viel wie Till Reiners. Dieser scheiterte an der Frage, welche App dank eines durch eine heisse Dusche beschlagenen Spiegels entwickelt wurde. Hättest du es gewusst?

Bei der Entwicklung welcher App spielte ein durch eine heisse Dusche beschlagener Spiegel eine entscheidende Rolle? Instagram Spotify Airbnb Tinder Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 3014 Personen teilgenommen

Tatsächlich halfen die Dusche und der Spiegel bei der Entwicklung der Dating-App Tinder.

Nach Reiners folgte Katarina Witt, die ebenso viel Geld erspielte wie Zietlow. Am meisten holte schliesslich Johannes B. Kerner mit 125'000 Euro. Zusammengerechnet kamen also 285'000 Euro für Kinder in Not zusammen. Eine deutlich einfachere Rechnung, als sie Sonja Zietlow bei der 2000-Euro-Frage machen musste. Hättest du die Antwort gewusst? Spiele ihre Fragen im Quiz nach:

(vro)