Cybertruck oder Container? Das scharfkantige Quiz (nicht nur) für Autofans

Wird der Cybertruck je offiziell in Europa zugelassen werden?

Sehr wahrscheinlich nicht.

Diese drei Worte treffen viele Tesla-Fans mitten in den Herzschrittmacher. Aber sie sind der Konsens der Experten. Die reglementarischen Hürden sind zu hoch. Beispielsweise beim Fussgängerschutz. Aber auch das Gewicht, die Blinkanlage, das steife Edelstahlblech und zu scharfe Kanten gehören zum Sündenregister.

«Europäische Reglemente verlangen nach abgerundeten Kanten mit einem Radius von 3,2 Millimeter bei überhängenden Teilen», erklärte Tesla-Chefingenieur Lars Moravy gegenüber TopGear, «leider ist es unmöglich, einen Radius von 3,2 Millimeter mit einem 1,4 Millimeter dicken Edelstahlblech herzustellen.» Europas Reglemente und der Cybertruck – diese Krisenbeziehung wird wohl keine Kinder produzieren.

Und trotzdem.

Laut Teslarati rollen seit diesem Monat mindestens drei Cybertrucks auf Europas Strassen: in Tschechien, in Polen und in Österreich. Vermutet werden individuelle Zulassungen – vielleicht auch als Lastwagen. Und tatsächlich tauchen auf Social Media immer mehr Fotos und Videos auf, welche das Ungetüm in freier europäischer Wildbahn zeigen (die nicht von der kürzlich beendeten Roadshow stammen). Wie expats.cz meldet, wurden beim tschechischen Modell die scharfen Kanten mit Gummi überklebt und die Blinkeranlage modifiziert (orange, statt rot).

Es besteht nun also eine gewisse Chance, eine minimale, vielleicht in diesen Ferien, am ehesten in einem der drei genannten Länder, dass auch dir das eigenwillige Vehikel begegnet. Damit dieses Jahrhundertereignis nicht an dir vorbeizieht wie die olympischen Goldmedaillen an der Schweizer Delegation, helfen wir dir, den Blick für den Cybertruck etwas zu schärfen. Denn es ist ein bisschen wie in der Kunst. Der Grat zwischen Kunstwerk und Kindergekritzel ist schmal und für den Laien kaum ohne Misstritt zu schaffen. Und deshalb spielen wir das Quiz: «Cybertruck oder Container»?

