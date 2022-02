Wie sehr diese mexikanischen Fajitas wohl unsere Umwelt belasten? Finde es im Quiz heraus! Bild: imago

Wie viel CO₂ verursacht dein Mittagessen? Beweise dein Klima-Wissen im Quiz!

Dass eine vegetarische Ernährung klimafreundlicher ist, weiss inzwischen jedes Kind. Aber wie stark verbessert sich die Klimabilanz deines Essens tatsächlich, wenn du das Fleisch weglässt?

Rund 10 Kilogramm CO₂ verursacht ein Mensch in der Schweiz jeden Tag – ein beträchtlicher Teil davon geht für unsere Ernährung drauf. Aber wie gross ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Menüs tatsächlich? Beweise dich im Quiz!

So funktioniert's: Gib beim pinken Slider die Menge CO₂ in Gramm an, die du für deine eigene Portion dieses Menüs schätzt. Klicke auf «Bewerten» und der grüne Punkt zeigt dir die richtige Lösung an. Der schwarze Punkt ist der Schnitt der Tipps aller anderen watson-User – so kannst du sehen, ob du besser oder schlechter getippt hast.

Wir starten mit einem Klassiker: Thai Curry mit Poulet. Das Grundrezept enthält Kokosmilch, viel Gemüse und rund 300 Gramm Poulet – ihr teilt euch das Menü zu viert. Wie viel Kohlendioxid geht also für deine Viertel-Portion drauf?

Als Alternative gäbe es natürlich auch die vegetarische Variante des gleichen Curry-Rezeptes. Was denkst du, wie viel CO₂ geht jetzt noch auf dein Konto?

Weg von der asiatischen Küche zum «Vida Mexicana»: Wie viel CO₂ kostet eine Portion Fajitas mit Poulet, Gemüse, Creme Fraîche und Guacamole?

Vegetarische Menü gibt's auch aus der italienischen Küche. Wie hoch schätzt du den Fussabdruck einer Pizza Margherita?

Wir bleiben in Italien: Wie sieht es mit Spaghetti Bolognese aus? Wir geben noch etwas Karotten und Sellerie in die Sauce – und etwas Rotwein (ob er einen Einfluss hat?).

Wie sieht es eigentlich mit Fisch aus? Versuche dich mal an folgendem Menü: gekochter Lachs mit Quinoa.

Kommen wir nun noch zu einigen Schweizer Klassikern: Wir starten mit einem Cordon-Bleu mit Pommes Frites. Es ist gefüllt mit Greyerzer-Käse und Schinken. Obendrauf kommt noch ein Schnitz Zitrone.

Das Skipisten-Menü schlechthin: Wie sieht die CO₂-Bilanz von Bratwurst mit Rösti aus?

Wie sieht es mit einem Rindsvoressen oder Gulasch aus? In den Schmortopf werfen wir auch noch Gemüse, dazu gibt es Teigwaren.

Und zum Abschluss noch etwas aus der gehobenen Küche: Kalbsfilet mit einer Schicht Brät, gebacken im Blätterteig. Was denkst du, auf viel Gramm CO₂ dieses Menü in der Klima-Abrechnung kommt?