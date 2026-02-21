Zum zweiten Mal in diesem Winter fällt ein Super-League-Spiel in Winterthur der Kälte zum Opfer. Das für Samstag geplante Duell zwischen Schlusslicht Winterthur und Leader Thun musste verschoben werden, wie die Liga bekannt gab.
Schiedsrichter Hüseyin Sanli stufte den Rasen auf der Schützenwiese nach der Inspektion am Samstagmorgen als unbespielbar ein. Wegen der tiefen Temperaturen sei an gewissen Stellen, insbesondere in den Strafräumen, die Verletzungsgefahr zu gross. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. (abu/sda)
