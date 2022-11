Die Daten von Google Trends

Bei den Daten von Google-Trends handelt es sich um Stichproben aus der Grundgesamtheit aller Suchanfragen – die absolute Genauigkeit ist also nicht gegeben. Die Grafiken zeigen ausserdem keine absoluten Zahlen, sondern bilden die Suchanfrage in einem Index ab, der relativ zu verstehen ist. Wie Google erklärt , erscheinen die Ergebnisse dann in einer Skala von 0 bis 100, die sich nach der Nachfrage nach einem Thema im Vergleich zu allen Suchanfragen für alle Themen richtet.