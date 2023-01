Bei der 500'000-Euro-Frage, einer Musikfrage, ist dann aber endgültig Schluss. Allerdings: Am Freitag wird Blum erneut die Möglichkeit haben, sich eine schöne Summe dazuzuverdienen. Ob er sich aber traut, seine 125'000 Euro dafür aufs Spiel zu setzen und weiterzuzocken, wird sich zeigen.

«Qué leches!» (etwa: «Zum Teufel!») ruft Blum seiner spanisch-stämmigen Zusatzjokerin noch lässig zu, ehe er sich am Ende für diese Antwort entscheidet.

Er habe alle vier Filme gesehen, sagt Michael Blum. Und: Er habe auch «Forrest Gump» gelesen. «Und das Buch hiess auch so, verflucht ...» Angesichts der hohen Summe traut sich Blum aber für einmal nicht zu zocken und zieht den Zusatz-Kandidaten-Joker.

Schlaflos in Seattle

Schlaflos in Seattle Der Soldat James Ryan Forrest Gump Philadelphia

So eigentlich auch die schwierige 125'000-Euro-Frage:

Sein Motto: «500 Euro reichen für ein gutes Essen.» Er zockt also gerne, und das auch richtig gut. Wobei der Mann aus Wiesbaden, der sich laut eigenen Angaben ganze 15 bis 20 Jahre lang bei «Wer wird Millionär?» beworben hat, gar nicht allzu viel zu zocken hat – er weiss das meiste einfach.

Weshalb der Vater der Kandidatin diese Frage trotz Rechtskenntnissen falsch beantwortet, können auch Günther Jauch und die Kandidatin selber nicht ergründen. Deutlich besser läuft es dafür später am Abend Michael Blum, einem ehemaligen Journalisten und heutigen Pressesprecher eines medizintechnischen Unternehmens.

Als «Recht des Blutes» wird im Staatsbürgerschaftsrecht das Abstammungsprinzip bezeichnet, wonach ein Kind unabhängig seines Geburtsortes die Staatsbürgerschaft seiner Eltern (oder zumindest eines Elternteils) erhält. Unter dem «Recht des Bodens» hingegen, verleiht ein Staat seine Staatsbürgerschaft an alle Kinder, die auf seinem Staatsgebiet geboren werden.

Besonders bitter endete der Abend für Anna Öhlrich-Faustmann. Die Assistenzärztin für Gynäkologie marschiert bis zur 64'000-Euro-Frage ziemlich gut durch. Und auch da scheint es halb so wild zu sein, denn: Der Vater und einer der Telefonjoker der Kandidatin ist Jurist von Beruf – und genau um dieses Thema dreht sich die 64'000-Euro-Frage:

Doch zunächst zur ersten Sendung, die es ordentlich in sich hatte. Von fünf Frauen und Männern schafften es nur gerade zwei, sich die nötigen 16'000 Euro zu sichern, um Ende Woche in der finalen Sendung dabeizusein – drei knallen dabei auf 500 Euro und den Boden der Realität herunter.

«Wer wird Millionär?»-Fans kommen schon früh im Jahr auf ihre Kosten: Bis und mit Freitag gibt es jeden Abend eine Sendung mit Günther Jauch. Alle Kandidaten und Kandidatinnen, die in den Sendungen mindestens 16'000 Euro erspielten, werden in der letzten Ausgabe Ende Woche gebeten, zurückzukehren – und weiterzuzocken.

Sag uns, was du über die Festtage gegessen hast, und wir sagen dir, wie schwer du bist

Was weisst du noch über das Sportjahr 2022?

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

25 Momente, in denen der Pöstler einfach zu weit gegangen ist

Happy New Fails! 23 lustige Bilder und Gifs fürs neue Jahr

Dank dieser Klausel kann Ronaldo bald wieder in Europa spielen

Diese 5 Erfolge zeigen, dass wir durch nachhaltiges Leben wirklich etwas bewirken können

Wusstest du, dass man vor 70 Jahren in vielen Schweizer Seen und Flüssen nicht baden konnte, weil sie so verschmutzt waren?