Moderatorin Andrea Kiewel zockt sich bei dieser kniffligen Frage zu 125'000 Euro

Leo Helfenberger Folge mir

RTL strahlte gestern mal wieder eine Quiz-Show aus. Beim Prominenten-Special von «Wer wird Millionär?» durften gleich vier Bekanntheiten ran: Musiker Max Mutzke, Moderator Jan Köppen, Moderatorin Andrea Kiewel und Komiker Bastian Bielendorfer. Und weil die alle bereits reich sind, wurde der Gesamtgewinn von 317'000 Euro komplett gespendet.

Die einzige Frau in der Runde – Fernsehgartenmoderatorin Kiewel – schlug ihre drei männlichen Kollegen im Rennen um den höchsten Betrag. Sie schaffte es tatsächlich bis zur Frage für 500'000 Euro, wo sie dann allerdings das Handtuch werfen musste. Ihre Nerven hatte sie nämlich schon bei der vorherigen Frage aufgebraucht. Wie weit hättest du es geschafft? Probier es hier:

15 Fragen Andrea Kiewel schafft 125'000 Euro!

Kiewel geht einigermassen entspannt durch die ersten paar Fragen. So landet sie gleich mit zwei Jokern bei der Frage, was es denn in Deutschland häufiger gäbe: Grundschulen, Kinosäle, Eiscafés oder Fitnessstudios. Nach dem Einsatz des 50-50-Jokers blieben noch Grundschulen und Kinosäle. Ihr Zusatzjoker aus dem Publikum rät ihr ersteres, doch sie ist unsicher.

Schliesslich zockt sie auf die Grundschulen und verspricht: «Wenn ich das vergeige, gebe ich 10'000 Euro aus eigener Tasche dazu.» Das eigene Portemonnaie bleibt unberührt, denn die Antwort ist richtig! Bei der Frage nach dem TIF- oder MIF-Prinzip muss jedoch auch Kiewel aufgeben.

Da freute sich Kiewel noch über ihren Gewinn und dann kommt diese Frage. Bild: RTL

Das Geld ging an den RTL-Spendenmarathon für die Kinderhilfe.