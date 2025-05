QDH: Im Mai, im Mai, kauft der Hubi Hühnerflai

Jeden Sonntag quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Und du darfst gegen sie antreten. Aber aufgepasst: Einfach wird es nicht.

Liebe Huberquizzer

Wenn ihr zum Titel Fragen habt ... DANN SEID FROH, DASS ICH BEI DEN POPULÄRKULTURFRAGEN NICHT SO OFT INTERNETKULTUR ABFRAGE.

Anyway. Eigentlich wollte ich nur wieder einmal capslocken. WEIL ICH NERVÖS BIN! Es ist Sonntagabend und die Schweiz steht im Finale der Eishockey-WM. ES IST SO GROSSARTIG!

Was ist QDH (aka «Quizz den Huber», aka «Huberquizz»)? Bei «Quizz den Huber» (QDH) hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Dani Huber ist die Hockey-WM ziemlich egal. Früher interessierte er sich am Rande für die grossen Fussballturniere und die niederländische Nationalmannschaft. Doch die Zeiten sind passé. Da kann man davon halten, was man will. Fakt ist, dass er deshalb bei den Sportfragen jeweils ins Schwitzen gerät.

So auch heute.

Und jetzt Quiz.

PS: Dies einfach noch einmal zur Erklärung, weil in den Kommentaren kürzlich in die Richtung eine Bemerkung fiel: In den Viererclub kommt man mit drei und vier Punkten. Mit vier regulär durch den Eingang vorn, mit drei Punkten musst du allerdings durch den Hintereingang. Einmal drinnen spielt dann deine Punktzahl keine Rolle mehr. Im Viererclub sind wir alle gleich.

Und dann noch dies: Soeben kam eine Chefredaktorin zu mir mit der Theorie, dass wohl vorwiegend Männer dieses Quiz spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt.

10 Fragen QDH #335