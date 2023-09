Ab morgen fahren wieder einzelne Züge durch den Gotthard-Basistunnel

Nach der Entgleisung eines Güterzugs im Gotthard-Basistunnel fahren ab Freitag wieder einzelne Personenzüge durch die Röhre. Es sind ein Zug nach Süden am Freitag und einer nach Norden am Sonntag, wie die SBB am Donnerstag mitteilten. (rbu/sda)

Update folgt ...