Gleitschirmpilot in Brunnen SZ bei Absturz erheblich verletzt

Mehr «Schweiz»

Ein Gleitschirmpilot hat sich am Pfingstsonntag bei einem Absturz aus mehreren Metern Höhe in Brunnen SZ erheblich verletzt. Der 46-jährige wurde mit einem Helikopter der Rettungsflugwacht in ein Spital geflogen.

Zu dem Unfall kam es gemäss einer Mitteilung der Schwyzer Kantonspolizei vom Pfingstmontag am Abend kurz nach 18.30 Uhr. Der Gleitschirmpilot sei vom Urmiberg in Richtung Brunnen unterwegs gewesen, als er beim geplanten Anflug auf den Landeplatz einen mutmasslichen Strömungsabriss erlitt und abstürzte. (sda)