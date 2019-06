Schweiz

Wetter: Gefahrenstufe Rot ++ Heftige Sturmfront peitscht über die Schweiz ++ Tote in Genf



Gefahrenstufe 3 von 4 ++ Heftige Sturmfront peitscht über die Schweiz ++ Tote in Genf

Ein Unwetter mit heftigem Sturm und Starkregen sowie vereinzelt Hagel ist am Samstagnachmittag und am Abend über die West- und Zentralschweiz gefegt. In Spiez hagelte es grössere Körner. In Genf wurden Bäume ausgerissen und eine Frau starb bei einem Bootsunfall.



Die Touristin sei auf einem Boot gewesen, dass wegen des starken Gewitters havariert sei, gab die Genfer Kantonspolizei am Abend bekannt. Der Versuch, zurück zum Hafen von Vésenaz zurückzukehren, sei gescheitert.



«Ein Mann, der sich auf dem selben Boot befunden habe, schaffte es, an Land zurückzuschwimmen und die Polizei zu alarmieren», schreibt SRF. Dazu habe er zwei Leuchtkörper abgefeuert, die er auf einem anderen Boot gefunden hatte.



«Die ausgerückten Hilfkräfte fanden den Körper der Frau auf dem Seegrund, nicht weit vom Hafen. Sie wurde von der Rega in ein Genfer Spital geflogen, wo ihr Tod festgestellt wurde», schreibt SRF.



In der Westschweiz stehen Strassen und Häuser unter Wasser. In Genf hatte die Feuerwehr nach eigenen Angaben alle Hände voll zu tun, Bäume wegzuräumen, die auf Autodächer gestürzt waren oder überflutete Keller zu leeren.

Wasserfälle in einem Parkhaus in Genf: Parking au centre-ville de Genève . pic.twitter.com/6d0F0Ete2C — Singed le Suisse (@Singed_LeSuisse) 15. Juni 2019

Ein kräftiger Sturm fegte den Genfersee entlang Richtung Freiburg und Neuenburger Jura, teilweise mit mehr als 110 Kilometern pro Stunde, wie Meteoschweiz mitteilte.



In Aarau wurde am Eidgenössischen Turnfest der Show-Event am Abend abgesagt. Die Organisatoren warnten die Besucher: «Es können lose Gegenstände durch die Luft fliegen».



Im Berner Oberland hagelte es am frühen Abend lokal und das Gelände des Greenfield Festivals in Interlaken wurde vorsorglich evakuiert, zwei Konzerte wurden abgesagt. Und auch für Luzern wurde eine Wetterwarnung ausgegeben.

MeteoNews meldet, dass mit hoher Blitzaktivität zu rechnen sei. Ausserdem seien Böenspitzen im Bereich von 70 bis 90 Stundenkilometern zu rechnen. An besonders exponierten, leicht erhöhten Stellen und an Seeufern seien auch Sturmböen mit über 100 Stundenkilometern möglich.



Am gefährlichsten seien jedoch vom Wind abgeknickte Äste und Bäume. «Vom Aufenthalt an kleineren Bächen und Flüssen sowie in Wäldern wird am späteren Nachmittag und Abend dringend abgeraten», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung.



Gefahrenstufe 3 von 4: Der Bund warnt vor heftigen Gewittern Warnung des Bundes: heftige Gewitter. Gefahrenstufe 3 (von 4). Betroffene Regionen, weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/qjoYMzvqsA und https://t.co/YxsbM0106B oder auf der MeteoSwissApp. #MeteoSchweiz #Unwetterwarnung pic.twitter.com/b9T76yJXC2 — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) 15. Juni 2019

Im Laufe des Samstagabends beruhigte sich die Situation vielerorts bereits wieder. Die Gewitter ziehen nun Richtung Ostschweiz.



Die Unwetter können je nach Region bis Mitternacht dauern. Am Sonntag ist es wieder recht sonnig.



Wie heftig ein Hagelsturm sein kann, zeigt dieses Video vom 10. Juni in Deutschland: #Unwetter #Bayern heute Nachmittag... pic.twitter.com/ZGxK4Emfu4 — HGSchBernard ن (@filiusmontium) 10. Juni 2019

