Ferienstart sorgt für langen Stau vor dem Gotthard-Tunnel

Der Ferienstau am Gotthard hat in der Nacht auf Samstag begonnen. In den frühen Morgenstunden stauten sich die Fahrzeuge zwischen Erstfeld und Göschenen bereits auf zehn Kilometer, wie der Verkehrsdienst TCS mitteilte.

Der Zeitverlust auf der A2 vor dem Gotthard-Nordportal betrug knapp zwei Stunden. Der Verkehrsdienst empfahl, auf die Alternativroute A13 über den San-Bernardino-Tunnel auszuweichen – ein Umweg für Reisende etwa aus dem Kanton Zürich, wo die Schulferien nun offiziell begonnen haben. (sda)