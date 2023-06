Gewerbeverband widerruft wegen Plagiatsvorwürfen Wahl von Henrique Schneider

Der mit Plagiatsvorwürfen konfrontierte Henrique Schneider wird nicht neuer Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV). Der Vorstand hat am Freitag aufgrund eines Rechtsgutachtens seine Wahl widerrufen. Das Gutachten erwähnt «serienmässiges Plagiieren». (sda)

Bekannte Kandidatur im Kanton Zug: Der Komiker Marco Rima will im Herbst in den Ständerat gewählt werden. Er tritt als unabhängiger und parteiloser Kandidat an.

«Ich stelle mich im Oktober der Zuger Bevölkerung als Kandidat für den Ständerat zur Verfügung», sagte Marco Rima in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft. Er setze sich für eine «Kultur des politischen Miteinanders» ein, «in der Bürger mit einer anderen Anschauung, Überzeugung und Haltung nicht zu Feindbildern erklärt und zum medialen Abschuss freigegeben werden».